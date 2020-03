La epidemia pone patas arriba las fiestas del vino de la Ribeira Sacra

Aglomeraciones de gente como las habituales en las ferias del vino no parecen prudenes en la situación actual de alerta sanitaria. En la imagen, la Feira do Viño de Amandi el año pasado

La Voz de Galicia Carlos Cortés

13/03/2020 12:07 h

Sober aplaza su Feira do Viño de Amandi y Quiroga no lo dice todavía oficialmente, pero también se prepara para no celebrar la suya en las fechas previstas. La crisis del coronavirus va a poner patas arriba el calendario de fiestas del vino de la Ribeira Sacra. Los ayuntamientos tendrán que ponerse de acuerdo ahora para buscar fechas en verano y no pisarse entre ellos.

Tras la de Chantada, que fue el fin de semana del 7 y el 8 de marzo, la próxima feria que tocaría celebrar es la de Quiroga. Estaba prevista para el 11 y 12 de abril, pero el Ayuntamiento anunció poco antes de las doce del mediodía de este viernes que probablemente se suspenda. Los portavoces municipales explican que la comisión organizadora de la feria ha decidido ponerse a trabajar en "un plan b" para el caso de que, como parece probable, no sea posible celebrar el certamen en las fechas inicialmente decididas. Si finalmente es así, la edición de este año de la Feira do Viño de Quiroga será los días 25 y 26 de julio.

La comisión organizadora de la Feira do Viño de Quiroga anuncia además que, independiente de las fechas en las que finalmente se celebre, el pregonero del certamen será este año Carlos Sobera, presentador de programas de televisión como First Dates, Supervivientes o Gran Hermano.

Bando en Sober

También esta mañana, el alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián, hacía público un bando en el que anunciaba el aplazamiento de la Feira do Viño de Amandi. La edición número cuarenta de esta fiesta va a ser también la que más baila en el calendario de toda su historia. Inicialmente iba a ser el 4 y el 5 de abril, pero la convocatoria de las elecciones gallegas para ese fin de semana hizo que los organizadores decidiesen moverla a los días 18 y 19 de ese mismo mes.

En su bando, el alcalde de Sober deja en suspenso de forma provisional la celebración de la feria y anuncia que cuando la situación mejore buscará una nueva fecha "en consenso cos adegueiros". El Ayuntamiento tenía previsto presentar el día 21 el cartel anunciador del certamen y la programación del Mes do Amandi, el calendario de actividades previas que todos los años prepara el ambiente para la fiesta. Esa presentación está ahora también cancelada.