Margarita López: «A violencia sexual é o principal problema do noso país»

La Voz de Galicia

monforte / la voz 08/03/2020 18:23 h

Monforte se sumó este domingo a los actos del 8 de marzo con una concentración en la Compañía convocada por el Ayuntamiento a través del Centro de Información á Muller. La concejala de Igualdade, Margarita López, leyó un manifiesto reivindicativo en el que pidió la implicación de toda la ciudadanía para conseguir «que as mulleres deixemos de sufrir discriminacións e teñamos as mesmas oportunidades».

La concejala socialista hizo hincapié en que la desigualdad entre sexos alimenta la violencia de genero, a la que se refirió como «o principal problema do noso país». «No noso país —subrayó en su discurso— acabou co vida de 1.046 mulleres desde o ano 2003, cando se comezan a contabilizar os asasinatos machistas».

«Neste día internacional das mulleres, dende o Concello de Monforte apostamos firmemente pola defensa dos dereitos, a liberdade e a seguridade das mulleres. E apostamos polas políticas de igualdade como instrumento para mellorar non so as vidas das mulleres, senón de toda a cidadanía», dijo Margarita Rodríguez.

Según destacó, este objetivo adquiere especial trascendencia en un contexto político en el que «hai quen cuestiona o feminismo tratando de devolvernos ó pasado e negando a violencia de xénero». «Queda moito por facer. A ameaza de ideoloxías que cuestionan os dereitos das mulleres debe ter unha resposta contundente, porque a pesar das conquistas aínda persisten as discriminacións», añadió la concejala de Igualdade.

A la concentración asistió el alcalde y presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y los concejales del equipo de gobierno Regina López, José Luis Losada, José Manuel Mougán y Miguel Tomé. También participaron los portavoces del PP, Katy Varela, y del BNG, Emilio Sánchez.

En Chantada, por otra parte, el recinto de la Feira do Viño fue escenario este domingo de la lectura de un manifiesto reivindicativo del día internacional de la mujer. El acto conmemorativo del 8 de marzo concluyó con la actuación del grupo musical Searas.