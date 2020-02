Dani de la Torre busca en Monforte actores para su próxima película

0

La Voz de Galicia Carlos Cortés

Monforte 28/02/2020 17:07 h

Dani de la Torre busca en Monforte actores juveniles para su próxima película. Todavía no ha trascendido nada oficial sobre su título, género o fechas de rodaje, pero la productora lleva tres meses haciendo pruebas de selección de actores en diferentes puntos de Galicia. Lo que buscan es aspirantes de entre 13 y 17 años y de ambos sexos. Los cásting de Monforte tendrán lugar durante la semana que empieza el 9 de marzo,

El director monfortino prepara con gran sigilo el que será su tercer largometraje, después de El desconocido (2015) y de La sombra de la ley (2018). Durante las pruebas de selección de actores como las que se preparan en Monforte, y que empezaron el pasado mes de noviembre, de las pocas cosas que han trascendido es que el nombre provisional que se maneja para la película es Life is Live. De todas formas, en estas fases del proceso de producción no es raro que los responsables del proyecto escondan el título definitivo por razones comerciales, o simplemente porque todavía no está decidido del todo.

Posible rodaje aquí

Además de ese título que puede no ser el definitivo, también parece que el rodaje de esta nueva película se llevará a cabo, al menos en parte, en diferentes localizaciones de Galicia. Y Monforte puede ser una de ellas.

Los cásting que están en preparación en Monforte tendrán lugar al menos en dos escenarios distintos, las dependencias del centro de enseñanzas artísticas Creativa en el Campo de San Antonio y el instituto A Pinguela. En el centro Creativa empezarán el lunes 9 de marzo. Para participar es preciso apuntarse en el centro o llamando al teléfono 603756564. En el instituto A Pinguela las pruebas tendrán lugar el día 10 y empezarán a las diez de la mañana.

Esta serie de pruebas para la tercera película de Dani de la Torre empezaron en noviembre en Nigrán y Baiona. En enero se llevaron a cabo otras en A Rúa. En estos casos, como lo que busca el equipo de la película son actores menores de edad, los aspirantes tenían que acudir con sus padres o con una autorización por escrito firmada por ellos.

El rodaje de La sombra de la ley

Si se confirma que habrá rodaje en Monforte será la segunda vez que Dani de la Torre graba en su localidad natal escenas para una película. Ya lo hizo en el 2007 con La sombra de la ley, una película de gansters que está ambientada en la Barcelona de los años veinte del siglo pasado, pero que tiene algunas escenas rodadas en localizaciones monfortinas.