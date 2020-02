Operación policial en Monforte y Sarria contra los atracos y palizas a compradores de coches

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Carlos Cortés Tania Taboada

Monforte, Lugo, Ourense / La Voz 27/02/2020 11:54 h

La Policía Nacional y la Guardia Civil pusieron en marcha a primera hora de la mañana de hoy una operación conjunta contra un grupo de personas sospechosas de engañar a compradores de coches de segunda mano para desvalijarlos. Hay detenciones y registros en marcha al menos en Monforte y en Sarria.

En el caso de Monforte, agentes de la Policía Nacional entraron a las siete de la mañana en un piso del barrio de San Antonio y en otro de la calle Otero Pedrayo. Tres horas después,los registros continuaban en el interior de las viviendas, mientras agentes de una unidad de intervención policial (UIP) llegados de fuera de Monforte custodiaban en la calle los accesos a los dos portales.

Las fuerzas de seguridad tratan de determinar si las personas investigadas son los autores de cuatro asaltos violentos ocurridos en los últimos meses en distintos puntos de las provincias de Lugo y Ourense, pero el detonante de esta operación son probablemente dos denuncias presentadas el mismo día de la semana pasada por el propietario de un negocio de coches de alquiler de Lugo y por un hombre residente en la localidad murciana de Cartagena.

El primero presentó una denuncia contra un vecino de Monforte que le había alquilado una furgoneta días antes y no se la había devuelto. Y el segundo contra una persona que no pudo identificar con el que contactó después de ver esa misma furgoneta a la venta en Internet. Le pagó 12.000 euros, pero el vendedor no le entregó el vehículo. La policía trata de determinar si el monfortino que alquiló la furgoneta en Lugo es el mismo que timó al vecino de Cartagena.

Modus operandi

Los individuos utilizaban siempre el mismo modus operandi, citándose con las víctimas en un punto de las localidades para venderles un vehículo. Dichas personas viajaban desde distintas ciudades de España para adquirir el supuesto coche que apalabraban por internet y finalmente lo que recibían era una paliza. Además, le sustraían el dinero que las víctimas traían en metálico.

Cuatro asaltos entre septiembre y enero

Mediante anuncios falsos en Internet fueron timados también las víctimas de los cuatro asaltos de este tipo que se produjeron en los últimos meses en Galicia. El primero de esta serie de delitos se produjo el pasado mes de septiembre en Sarria, cuando dos hombres recorrieron cientos de kilómetros para recoger y pagar el turismo que habían apalabrado por 18.000 euros. Al llegar a la pista en la que habían quedado con los supuestos vendedores, en una zona apartada del barrio de Treilán, dos personas armadas con una pistola y una navaja les exigieron el dinero que llevaban. A una de las víctimas la maniataron y antes de escapar pincharon las cuatro ruedas de su coche, para evitar que tratasen se seguirlos. Después vendrían otros atracos similares, en noviembre en Monforte, en diciembre en el municipio ourensano de Coles y en enero otra vez en Monforte. Las víctimas de los tres últimos robos no tuvieron tanta suerte como las de Sarria, porque fueron golpeados por los ladrones.

Dos hombres acuden a una pista de Sarria a comprar un coche y acaban maniatados y sin 18.000 euros Tania Taboada CARLOS CASTRO Aseguran que fueron amenazados con una pistola y una navaja por los supuestos vendedores Se personaron en el barrio de Treilán, en la parroquia de San Martiño de Requeixo, en el municipio de Sarria, para supuestamente recoger y pagar en efectivo su nuevo turismo, pero, según denunciaron, lo que recogieron fue algo muy diferente. Fueron víctimas de un robo con violencia e intimidación, con detención ilegal, que tuvo lugar en torno a las cinco de la tarde de este domingo en una pista de monte de este barrio sarriano, en las inmediaciones del corredor que comunica Lugo con Monforte y en un punto al que acuden muchas parejas en busca de intimidad. Seguir leyendo

La Guardia Civil también ha desplegado este jueves de la ciudad de Ourense un operativo especial contra un grupo criminal de robos con violencia. Desde primera hora de la mañana, los agentes han registrado varias viviendas en diferentes puntos de la capital para recoger pruebas. Actuaron en Rabo de Galo, A Granxa y en la calle Burgas, en pleno centro histórico de la ciudad. En este punto entraron en el entresuelo del portal 12 acompañados de un hombre, que acabó siendo detenido y trasladado al juzgado. Durante varias horas registraron la vivienda y un automóvil que estaba aparcado en la calle en búsqueda de pruebas. Esta operación tiene que ver con el caso de la mujer detenida el pasado domingo poco después de la hora de salida de misa en pleno centro de Vilamartín de Valdeorras acusada de un delito de robo con fuerza.