El consejo municipal traslada a Sanidade sus primeras reivindicaciones

La Voz de Galicia Luis Díaz

Monforte / La Voz 18/02/2020 13:19 h

Un año después de su constitución formal, el Consello Municipal de Saúde se reunió este lunes por vez primera en Monforte bajo la presidencia del alcalde, José Tomé. Del encuentro salió un documento que sintetiza las propuestas planteadas en este foro por representantes de grupos políticos y del colectivo sanitario. El texto que se remitirá a la Consellería de Sanidade plantea la vuelta al modelo de áreas sanitarias anterior a la puesta en marcha de la gestión integrada.

El documento aprobado por los asistentes a la reuníón a propuesta de Tomé recoge otras dos reividicaciones. De un lado, reclama la cobertura de todas las vacantes de personal existentes en el hospital comarcal y en atención primaria. El foro municipal solicita, por otra parte, que el Sergas proceda a la mejora de la sala de consulta y tratamiento de atención temprana que funciona actualmente en el hospital.

Estas tres peticiones serán trasladadas a su vez a los grupos políticos con representación en el Parlamento de Galicia. El documento fue aprobado sin que llegase a producirse una votación. La portavoz del PP, Katy Varela, pidió la palabra en la reunión celebrada en el salón de plenos para que quedase clara su posición al respecto .

«Este es un foro en el que cada uno expone lo que considera oportuno. Mi opinión es que la cobertura sanitaria en esa zona está bien. Si alguien cree que no es así, es muy libre de plantearlo. No quise entrar en debates políticos porque no creo que ese sea el lugar», explicó la concejala del PP.

El foro sanitario integra a representantes de grupos políticos, asociaciones vecinales y colectivos sanitarios. Los estatutos establecen que debe mantener como mínimo una reunión de carácter ordinario al año. En la que tuvo lugar este lunes, Katy Varela reemplazó en el consejo municipal a la anterior portavoz de los populares, Julia Rodríguez.

La concejala de Esperta Monforte Maribel García, que formuló en el anterior mandato la primera propuesta relativa a la constitución del Consello Municipal de Saúde, planteó en la reunión de este lunes la vuelta al modelo de áreas sanitarias para garantizar la autonomía del hospital comarcal.

Las otras dos propuestas recogidas en el documento que se enviará a Sanidade y a los grupos parlamentarios partieron de la representante de la junta de personal del hospital, Teresa Fernández.

El Consello Municipal de Saúde formalizó sus constitución en febrero del pasado año cuando aún no estaban designados la totalidad de sus integrantes. El alcalde tomó esa decisión para no dilatar más tiempo la puesta en marcha del foro sanitario local, cuya creación había aprobado el pleno seis meses antes.

La última Lei de Saúde aprobada por la Xunta de Galicia contempla este tipo de consejos municipales como interlocutores de la Consellería de Sanidade. En la reunión del lunes participó Víctor Manuel López como representante de la gerencia del hospital comarcal.

También asistieron las concejalas del equipo de gobierno Gloria Prada y Pilar Espinosa; el edil del BNG Emilio Sánchez; el representante del Colegio Oficial de Farmacéuticos Manuel Sánchez; la presidenta de la asociación de vecinos de Cobas, Marina López; y las integrantes de la plataforma local en defensa de la sanidad pública Manuela Fuentes y Purificación Rodríguez.