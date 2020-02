La piscina de A Pinguela cierra hoy seis horas por huelga

0

Monforte 14/02/2020 11:57 h

Nueva jornada de huelga en la piscina de A Pinguela. Los trabajadores secundan este viernes un paro de tres horas por turno, así que las instalaciones estarán cerradas entre las diez y la una por la mañana y entre las seis y las nueve por la tarde. Denuncian que la empresa que gestiona este servicio municipal les debe las nóminas de tres meses. El miércoles terminaba sin acuerdo una nueva reunión entre la empresa y el Ayuntamiento, propietario de las instalaciones.

A las diez de la mañana, el personal que estaba haciendo su trabajo dentro de la piscina abandonó sus puestos y salió a la calle por la puerta principal. Con ellos, los cerca de veinte usuarios que en ese momento se encontraban también en las instalaciones. La mayoría acompañaron a los trabajadores a las puertas de la piscina. El personal tiene intención de permanecer concentrado en la calle durante las seis horas que durarán los dos paros de hoy.

La de este viernes es la segunda jornada de paros intermitentes que organizan los trabajadores de la piscina climatizada de Monforte desde los del pasado 9 de enero. Tras la reunión del miércoles entre la empresa y el Ayuntamiento, decidieron darle un voto de confianza a los responsables municipales y desconvocar la jornada de huelga que tenían preparada para el martes de la semana que viene.

El informe económico que no llega

El delegado de personal de la piscina, Martín Fernández explica que él y sus compañeros quieren ser optimistas y esperan que el Gobierno local cumpla con su promesa de no prolongar más el conflicto. "Despois da reunión do mércores coa empresa -explica este representante de los trabajadores-, o alcalde de Monforte comprometeuse con nós a darlle unha solución definitiva a este problema a semana que vén". La reunión de este miércoles terminó sin ningún avance porque los representantes de la empresa no presentaron el informe económico que, según ellos, justificaría su petición de más dinero al Ayuntamiento para que el servicio de la piscina les resulte asumible. Al parecer, alegaron falta de tiempo.

Las dos partes acordaron en verse de nuevo el miércoles de la semana que viene. Después de este último encuentro, el alcalde José Tomé se reunió con representantes de los trabajadores y les garantizó que la semana que viene habrá una decisión. Si la empresa presenta el informe económico, el Ayuntamiento lo estudiará y dará la respuesta que crean apropiada a la petición de más fondos para el contrato de gestión de la piscina. Y si no, buscarán otra empresa que se haga cargo de la gestión hasta la convocatoria de un nuevo concurso para adjudicar la gestión.

Carlos Hermida, secretario de organización de Comisiones Obreras en la provincia de Lugo, estuvo esta mañana en la concentración para acompañar a los trabajadores. Sobre el futuro de este conflicto, advirtió que si el miércoles que viene no llega la solución que promete el Ayuntaimento, entonces subirá el tono de las reivindicaciones. "Non podemos seguir así ata marzo o ano que vén, que a xente ten que comer e pagar as facturas", afirmó.