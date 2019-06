Investigan una doble agresión sexual que denunció una interna de un centro de discapacitados de Monforte

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia tania taboada

lugo / la voz 01/06/2019 11:22 h

La Policía Nacional investiga una doble agresión sexual que denunció una interna de un centro de discapacitados de Monforte. La víctima acudió la tarde del jueves al hospital y dijo haber sido violada en la tarde del martes y en la mañana del miércoles por dos hombres distintos. Indicó que se trataba de un compañero de su centro y una persona externa. El forense alertó a la policía nacional, que activó el protocolo de agresión sexual y contactó con la tutora de la víctima, que desconocía los hechos y escuchó su relato en el centro hospitalario.

La denunciante, con problemas de dicción, denunció que el martes un interno del centro le subió el vestido y mantuvo relaciones sexuales no consentidas con ella. A continuación, indicó que al día siguiente mientras estaba con varios pacientes del centro, llegó un hombre de etnia gitana y amigo suyo y se marchó voluntariamente con él para dar un paseo. Detalló que fueron a una de las casetas del pulpo del campo de la feria y allí su amigo sacó una navaja y la obligó a mantener relaciones sexuales con él, consumando este el acto sexual sin protección.

Los agentes acudieron al centro para entrevistarse con testigos y con el director, que estaba informado de lo sucedido y les ayudó a localizar al paciente denunciado por la víctima. El varón reconoció haber tenido relaciones sexuales con la denunciante hacía unas semanas, pero que no quería saber nada más de ella y que esta le propuso tener relaciones a cambio de un cigarrillo, que él rehusó.

En cuanto a la segunda supuesta violación, varios testigos afirmaron ver a la víctima marcharse con el denunciado, pero que la vieron vestida con un pantalón y camiseta, no con un vestido. Los agentes acudieron a la habitación de la denunciante para buscar la prenda y entregársela al forense. Después fueron al poblado As Lamas para localizar al segundo denunciado. Según su madre, tiene una minusvalía y no se hallaba en casa.