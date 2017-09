Los catamaranes del Sil y el Miño suman 6.500 viajeros más que el pasado año

0

04/09/2017 19:19 h

La demanda de los catamaranes de la Ribeira Sacra gestionados por la Diputación de Lugo en Doade y Belesar creció en un 20% con respecto al mismo período del pasado año. Entre los meses de abril y agosto, se contabilizaron un total de 40.679 viajeros en las respectivas rutas que realizan cabo estas embarcaciones por los embalses del Sil y el Miño. En total, son 6.500 más que en la anterior campaña turística.

Los últimos datos que dio a conocer la Diputación confirman la línea ascendente que ya reflejaban las estadísticas del año pasado. El 2016 ya se cerró, concretamente, con un incremento del 15% frente al ejercicio anterior. «Dende que estamos á fronte da área de turismo melloramos os servizos das rutas fluviais, conscientes das súas oportunidades económicas», señala el Diputado Eduardo Vidal.

Entre estas mejoras se encuentra, según destaca, la apertura de un punto de atención turística en Doade y la renovación de la central de reservas, que funciona las veinticuatro horas para solicitar billetes en las distintas rutas. También se aprovechó, por otra parte, el festival de música celebrado este verano para promocionar los recorridos en catamarán por el cañón del Sil. «Imos seguir a potenciar as rutas fluviais e as actividades na Ribeira Sacra ao abeiro do plan estratéxico de turismo e de cara ao seu merecido recoñecemento internacional», dice Vidal.

Todavía en funcionamiento

La ruta que tiene su base en el embarcadero de Doade es la que registra un mayor incremento de viajeros en los últimos cinco meses. El recorrido que discurre desde allí por el cañón del Sil, en dirección al embalse de Santo Estevo, contabilizó desde abril 32.111 viajeros, lo que supone un incremento de 4.812 con respecto al pasado año. El catamarán de Belesar, por su parte, registró hasta ahora 8.568 pasajeros. Son 2.396 más que en el mismo período de la campaña turística anterior. Ambas rutas siguen abiertas y las reservas pueden realizarse a través de internet en la dirección www.reservas.rutas embalses.es.