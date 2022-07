Además, Rigueiro hace hincapié en que los aerogeneradores se ubicarán en suelo leonés, no gallego. Esto se debe a que O Courel, ya perteneciente a Lugo, cuenta con una protección medioambiental especial, debido a que pertenece a la Red Natura de la Xunta. Por lo tanto, ahí no se podría instalar un parque de este tipo. «É certo que hai alegacións presentadas por diversas asociacións que consideran que, aínda que non está en Galicia, a súa cercanía á fronteira si que prexudica a unha zona protexida», añade.

Incluso si esta hipotética quema intencionada e interesada se produjese en los terrenos donde se ha proyectado el parque, Rigueiro tiene sus reservas. «Non entendería unha acción así, porque non beneficiaría de nada ao proxecto. O único inconvinte que podería eliminar un incendio así sería a eliminación de especies protexidas que impedisen unha obra deste tipo, pero non é o caso deste terreo», dice.