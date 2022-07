Dario López tiene 95 años y es el único vecino de Cortes. Esta noche se negó a marcharse y se quedó para ayudar a salvar su aldea de las llamas Alberto López

Cortes estuvo a punto de arder esta noche. Este pueblo de Folgoso do Courel se ha salvado por los pelos de correr la misma suerte que Vilar, la aldea destruida que es uno de los símbolos de la destrucción provocada por esta ola de incendios. Un puñado de personas, la mayoría simples voluntarios, consiguieron mantener las llamas lo suficientemente lejos de las casas. El único vecino que vive allí todo el año era uno de ellos. Tiene 95 años y se negó a que lo desalojasen.

Darío López Bouza nació en 1927 en Cortes y en Cortes ha pasado toda su vida. Cuando este martes una pareja de guardias civiles fue a su casa para advertirle que el fuego estaba cerca y que preparase sus medicinas y la ropa que le hiciese falta por si tenían que evacuarlo, Darío López Bouza les contestó que de allí no se movía. «O que lles dixen -explica- é que a min hai que me levar a rastras para sacarme de aquí». Le contestaron que no podían dejarlo allí para que ardiese, pero no se arrugó y volvió a replicarles: «Eu mentres teña auga quedo para defender a casa». No volvieron a por él, puede que porque su insistencia surtió efecto o quizás porque porque quien quiera que toma las decisiones optó finalmente por no desalojar. Y el caso es que peligro había.

Esta aldea de la parroquia de Seceda está en medio de los dos grandes incendios activos desde hace seis días en la Serra do Courel. El más cercano era hasta ayer el que empezó un poco al norte de Seceda, que ha quemado más de 1.100 hectáreas. Pero el que finalmente alcanzó Cortes fue el otro, el de 7.500 hectáreas, que llegó desde Saa, en el vecino municipio de A Pobra do Brollón. Era la última hora de la tarde y los vecinos no tuvieron mucho tiempo para reaccionar. En cuanto el incendio asomó por el Alto da Casela, en el límite con el municipio de O Incio, las llamas tardaron muy poco en avanzar los dos kilómetros que separan ese punto de Cortes.