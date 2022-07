Carlos Cortés

Los vecinos de nueve localidades del municipio de Folgoso do Courel pueden ya volver a sus casas. El Ayuntamiento de Folgoso anunciaba poco después de las once de la mañana que quedaba sin efecto la orden de desalojo en los pueblos de Folgoso, Vilar, Froxán, Vilamor, Baldomir, Vidallón, A Campa, Santa Eufemia y O Carballal. Además, ya no está cortada ninguna de las carreteras de acceso a la Serra do Courel, que el lunes estuvieron en la mayor parte impracticables.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Estos nueve pueblos en los que los vecinos ya pueden volver a sus casas se encuentran en la mitad sur del municipio. Los incendios que asolan O Courel siguen activos, pero ahora avanzan hacia el norte, la zona que tiene más valor ecológico y que hasta ahora se había librado del fuego.

A última hora de la tarde del lunes fueron desalojados casi todos los pueblos del norte de Folgoso do Courel. En ese momento, las órdenes de evacuación afectaban a la práctica totalidad de los cerca de mil habitantes del municipio de Folgoso.