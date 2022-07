Daños en O Vilar, en O Courel, este lunes Alberto López

Los incendios obligaban a evacuar este domingo a unas 750 personas en los municipios de Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón y en los de O Barco y Carballeda de Valdeorras. De acuerdo con las cifras confirmadas por la Xunta, en Folgoso y A Pobra fueron desalojadas de sus casas unas 500 personas y las 250 restantes en O Barco y Carballeda. En la Serra do Courel y el Valdeorras fueron evacuadas alrededor de treinta núcleos de población, entre ellos algunos tan importantes como Folgoso do Courel, la localidad en la que está la sede del Ayuntamiento. En A Pobra do Brollón y Folgoso ardieron 19 casas. La situación no mejoró este lunes, porque a la lista de pueblos evacuados se sumaron algunos más en O Courel a última hora de la tarde.

Folgoso do Courel es el municipio con más aldeas desalojadas en esta ola de incendios. Los alrededor de cuatrocientos evacuados suponen cerca de la mitad de su población total. De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, el domingo tuvieron que marcharse de sus casas los vecinos de Folgoso, Santa Eufemia, A Campa, Castro Portela, Cortes, Eiriz, Froxán, Mazo de Santigoso, O Carballal, Touzón, Vilar, Vilamor y Valdomir. El Ayuntamiento los realojó de forma temporal en el polideportivo municipal de Triacastela, en el cámping cercado a Seoane do Courel y en algunas casas locales de turismo rural.

Nuevos desalojos este lunes en O Courel

A esa lista de Folgoso do Courel hay que sumarle desde las siete y media de la tarde de este lunes los pueblos de Seceda y Mercurín. Estas dos aldeas están más al norte que todas las desalojadas el domingo. El incendio que se acercaba este lunes a sus casas no era el de Vilamor, sino otro que empezó también el jueves a unos cientos de metros por encima de Seceda. Es el mismo incendio que alcanzó el viernes el municipio de Samos. El frente que ahora amenaza Seceda no es ese, sino otro que avanzaba desde la aldea de Cortes.