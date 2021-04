El incendio que arrasó cerca de 300 hectáreas en O Courel se da por controlado

0

02/04/2021

El fuego que se originó en la madrugada del miércoles al jueves en el concello lucense de Folgoso do Courel se dio por controlado alrededor de las 20.00 horas de este jueves tras haber quemado más de 280 hectáreas, según el último parte reportado por el 085. La Consellería de Medio Rural había decidido, a primera hora de la mañana del jueves, activar el nivel 2 como medida preventiva ante la proximidad del fuego al lugar de Portela, en la parroquia de Gundriz, del municipio de Samos. El nivel 2 fue desactivado en torno al mediodía, al no haber peligro para las viviendas de esta localidad. Las lluvias que descargaron en las últimas horas contribuyeron a la extinción de los últimos focos.

El incendio se originó cerca de las doce menos cuarto de la madrugada de este jueves en la parroquia de Meiraos y quedó estabilizado en torno a las siete de la tarde. En los trabajos de extinción trabajaron medios terrestres y un importante despliegue de avionetas y helicópteros que descargaron agua sin descanso desde primera hora de la mañana del jueves. La alcaldesa de Folgoso do Courel, Dolores Castro, indicó que el fuerte viento que estuvo soplando en esta zona la noche anterior contribuyó a la propagación del fuego desde el municipio de Folgoso do Courel al de Samos. El incendio se originó en la parroquia de Meiraos, que había sufrido días atrás otro incendio forestal que se cree fue intencionado y que fue extinguido a escasa distancia de la aldea de Piñeira.

La alcaldesa señaló que el momento de mayor riesgo para la localidad samonense de Portela fue hacia las cuatro de la madrugada. A este lugar se desplazaron efectivos del grupo supramunicipal de emergencias de Folgoso do Courel —aunque el municipio de Samos no entra en su área de actuación— para colaborar en las tareas de control del incendio.

Dolores Castro cree que este nuevo incendio está relacionado con el que se declaró el pasado domingo en las cercanías de la aldea de Piñeira, en la parroquia de Seoane. La alcaldesa dice a este respecto que ese fuego avanzaba en dirección a Meiraos y que si no llegó a esta última parroquia fue porque lo atajaron los servicios de extinción. Asimismo, la regidora señala que ambos incendios se originaron después de las once de la noche, cuando ya no podían trabajar los medios aéreos. «Nos últimos anos xa houbo outros incendios en circunstancias parecidas nesta mesma zona e non temos dúbida de que son intencionados», afirma.

El de Folgoso no es el único incendio que se registró en el sur lucense. A última hora del miércoles, se daba por estabilizado otro fuego en la parroquia de Marcelle, en Monforte de Lemos, tras calcinar una 38 hectáreas junto al cañón del Sil, de las que treinta son arboladas y ocho de monte raso. En las tareas de extinción participaron quince brigadas, con el apoyo de siete helicópteros, cuatro aviones, siete motobombas y una pala. Uno de los aviones que participan en el dispositivo sufrió un reventón en una de sus ruedas mientras se disponía a cargar agua en la base de Doade. El incendio quedó controlado a las 5.50 de la madrugada del jueves después de haber estado activo desde las 13.53 horas del día anterior. Los técnicos de Medio Rural lo declararon extinguido hacia las siete de la tarde. En las tareas de extinción han participado quince brigadas, seis agentes, un técnico, siete motobombas, una pala, siete helicópteros y cuatro aviones.