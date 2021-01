Educación paraliza la licitación de las rutas de transporte escolar

0

La Consellería de Educación paraliza el procedimiento de licitación de las rutas del transporte escolar, que había provocado fuertes protestas en municipios como Folgoso do Courel y Cervantes. La decisión la anunciaron este lunes por la tarde los portavoces de Educación. Las familias con hijos en el colegio de Folgoso do Courel llevan desde el viernes en huelga indefinida, sin llevar a los chavales a clase para protestar por los cambios que introducía el concurso que ahora será revisado.

En cualquier caso, la paralización que anuncian en Educación no afecta solo a Folgoso do Courel, sino a todas las líneas de transporte escolar cuyas concesiones caducaban en diciembre. Se trata en total de 57 lotes de transporte, y casi todos abarcan más de de un municipio. El plazo para presentar ofertas se abrió el 15 de diciembre con la publicación de las bases en la plataforma de contratación de la Xunta y se cerraba el día 18 de este mes. El proceso se detiene en este punto, sin que llegue a terminar el plazo de presentación de ofertas.

En la Consellería de Educación explican que el proceso queda en suspenso de forma temporal "para así analizar polo miúdo as diferentes alegacións recibidas de diversos colectivos implicados no proceso". La decisión se toma en vista de las alegaciones presentadas desde diferentes colectivos. Esas alegaciones "poden ter trascendencia no desenvolvemento do proceso de adxudicación e na execución posterior do contrato", así que los responsables de la consellería admiten que es preciso que sus servicios técnicos las evalúen y comprueben, lo que, añaden, hace preciso paralizar los plazos.

Una vez terminada la valoración de las alegaciones caben dos opciones. Los plazos podrían reanudarse en el mismo punto en el que se han detenido, con o sin ampliación de tiempo, pero los portavoces de la consellería también dejan la puerta abierta a que se vuelva atrás, hasta el momento de la aprobación de los pliegos. En este segundo caso se podrían corregir posibles errores o introducir los cambios que proponen los colectivos que presentaron alegaciones.

Una reunión por la mañana con la alcaldesa de Folgoso do Courel

Una de las alegaciones presentadas contra este procedimiento de licitación es la planteada por el Ayuntamiento de Folgoso. Su alcaldesa, Lola Castro, del PP, se puso desde el primer momento al lado de las familias de los escolares y se manifestó en contra de la renovación del contrato en las condiciones en las que hasta ahora estaba planteado. Lola Castro mantuvo este lunes por la mañana una reunión en Santiago con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en la que este le anunció la paralización del proceso de licitación de las rutas. Después de que la consellería lo hiciese público, la alcaldesa mostraba su agradecimiento porque "a Xunta atenda as reivindicacións trasladadas desde o Goberno local e a comunidade educativa, ás que se sumou toda a localidade".

La defensa del actual sistema de transporte escolar fue unánime en Folgoso do Courel. La iniciativa y el liderazgo de las movilizaciones de protesta son de la asociación de padres de alumnos del colegio, pero detrás tienen a todas las fuerzas políticas. También al PP, que gobierna este Ayuntamiento con mayoría absoluta. Una de las alegaciones presentadas contra este proceso de licitación lo presentó precisamente el Ayuntamiento de Folgoso, a iniciativa del PP y con el respaldo de toda la corporación, en la que están también el PSOE y Courel Vivo, una formación local ligada a las mareas. Por su parte, el BNG ya ha anunciado que llevará el conflicto al Parlamento, igual que los socialistas. La alcaldesa, Lola Castro, mostraba este lunes su alegría porque "a Xunta atenda as reivindicacións trasladadas desde o Goberno local e a comunidade educativa, ás que se sumou toda a localidade".

Lola Castro da por hecho que las licitaciones no se han detenido solo por Folgoso do Courel y celebra que la consellería haya decidido darse un tiempo extra para "pode estudar todo mellor". "Está claro que o contrato de Folgoso do Courel vai saír a licitación -apunta la alcaldesa-, pero agardamos que os taxistas locais teñan a opción de se presentar".

Preguntada por si le ha supuesto algún problema dentro del PP su oposición a este procedimiento aprobado por la consellería de Educación, Lola Castro asegura que a ella no le cuesta nada defender algo cuando cree que la asiste la razón: "Sexa do partido que sexa e estea eu onde estea". En todo caso, celebra esta decisión de la consellería, porque "todo o mundo pode cometer equivocacións e de sabios é rectificar".