La creación de una nueva reserva de orquídeas silvestres en la sierra de O Courel, aplazada a causa de la crisis

quiroga / la voz 04/11/2020 19:19 h

El proyecto de creación de la nueva reserva de orquídeas silvestres en la sierra de O Courel, que estaba previsto llevar a cabo este año, ha sido aplazado para el 2021 a causa de la situación de crisis sanitaria. La Asociación Galega de Custodia do Territorio, que promueve esta iniciativa, decidió dejarla para más adelante por considerar que no se daban unas condiciones favorables. «Para materializar este proxecto é necesario realizar unha serie de traballos de campo e, tendo en conta a situación actual, pensamos que o mellor era limitar ao máximo os desprazamentos ao Courel para evitar posibles riscos á poboación, que en grande parte é de idade avanzada», explica el biólogo Martiño Cabana, miembro de la entidad.

La asociación ya creó con anterioridad en el municipio de Folgoso do Courel cuatro microrreservas con el fin de ayudar a conservar las colonias de orquídeas que existen en el territorio. El nuevo espacio protegido se ubicará en la parroquia de Hórreos. Para crearlo es preciso realizar primeramente un inventario detallado de las diferentes especies vegetales presentes en la zona -orquídeas y otras clases de plantas-, así como de algunos insectos de variedades poco comunes que comparten el mismo hábitat. Para ello, dice Cabana, es preciso realizar una serie de visitas en distintas épocas del año. «Durante o anterior estado de alarma iso non foi posible e despois tampouco o consideramos conveniente, porque non é algo tan urxente que non se puidese deixar para máis adiante», agrega.

Paneles divulgativos

Además de realizar este inventario, la asociación tiene previsto señalizar la nueva reserva con paneles explicativos a fin de divulgar las características ambientales del área que se pretende proteger. Eso es lo que se hizo con anterioridad en las otras microrreservas de orquídeas creadas en el municipio, situadas en la localidad de Visuña, el Alto da Pedra, el Alto do Couto y el monte Cido. Estas áreas protegidas fueron establecidas hace cinco años. Desde entonces, el Ayuntamiento se encarga de desbrozar periódicamente los prados de montaña que albergan estas colonias vegetales a fin de favorecer su conservación.