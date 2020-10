La crisis sanitaria dispara las visitas en el Aula da Natureza de Moreda do Courel

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Francisco Albo

07/10/2020 13:10 h

El Aula da Natureza do Courel está viviendo un año insólito en lo que se refiere a la afluencia turística debido a las peculiares condiciones creadas por la crisis sanitaria. El centro —situado en la localidad de Moreda y dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda— estuvo cerrado desde la declaración del estado de alarma hasta el 19 de mayo, fecha en la que volvió a ofrecer recorridos guiados por el bosque de la Devesa da Rogueira, el más célebre de la sierra de O Courel. Desde entonces no ha dejado de recibir visitantes, registrando durante el verano unas cifras sin precedentes. «En xullo pasaron por aquí unhas seiscentas persoas e en agosto cerca de oitocentos, o que é algo extraordinario para esa época do ano», señala Antía García-Cabezón, una de las dos trabajadoras del centro. «Coas circunstancias que se dan este ano, hai moita xente que busca sitios aillados e pouco frecuentados para estar en contacto coa natureza e esta zona é ideal para ese tipo de turismo», añade. De los visitantes de agosto, por otro lado, en torno a un centenar procedía de Madrid. Las cifras, agrega la trabajadora, se corresponden con el elevado número de visitantes que registraron durante el verano los establecimientos turísticos del municipio de Folgoso do Courel.

El pasado septiembre, el número de visitantes que pasaron por el Aula da Natureza fue de 313. Las trabajadoras del centro señalan a este respecto que la afluencia suele reducirse mucho durante este último mes debido a la reincorporación general a la vida laboral y escolar. «A temporada alta normalmente é entre outubro e novembro, porque sempre vén moita xente atraída polos paisaxes do outono», dice García-Cabezón. Todavía no se sabe cómo va a ser la temporada otoñal de este año, pero las responsables del aula ven difícil que se alcancen cifras similares a las del verano. «Está vindo xente, pero as visitas nesta época do ano concéntranse sobre todo nas fins de semana», agrega.

Por otra parte, el Aula da Natureza recuperará este mes sus talleres divulgativos sobre el medio natural, una de sus actividades habituales, que quedó interrumpida por la declaración del estado de alarma sanitaria y que no fue posible retomar hasta ahora. Normalmente, el Aula da Natureza imparte cada mes dos o tres de estos talleres —dirigidos a niños y adultos—, un ritmo que no se pudo mantener este año.

El primero de estos talleres, dirigido a adultos, se impartirá el próximo 17 y consistirá en un recorrido guiado por el entorno, combinado con actividades de expresión artística. La inscripción es gratuita y se puede realizar a través del correo aulademoreda@gmail.com y del teléfono 669 906 030.

Otra actividad habitual del Aula da Natureza —un centro que depende de la Consellería de Medio Ambiente— que también quedó suspendida por la crisis sanitaria es la organización de talleres didácticos para los alumnos de los centros educativos. Normalmente, estas actividades se llevan a cabo en los propios centros de enseñanza, pero por ahora no se sabe cuándo se podrán reanudar.