O Courel potencia la recogida selectiva de residuos en los negocios de hostelería

La Voz de Galicia

05/10/2020 12:09 h

El Ayuntamiento de Folgoso do Courel estableció un convenio con la firma Ecoembes que permitirá que una treintena de establecimientos de hostelería del municipio participen en un programa de recogida selectiva de envases ligeros. El acuerdo, según indican los responsables municipales, «traerá consigo o incremento, no seu caso, da dotación de contedores instalados na vía pública para a recollida selectiva de envases lixeiros adaptados a un uso compartido entre o cidadán e os xeradores singulares» de este tipo de residuos. A los establecimientos participantes en el proyecto, además, se les entregarán contenedores de pequeño tamaño para que los instales en el interior de sus locales.

La alcaldesa Dolores Castro señala asimismo que el gobierno local se encargará de promover una utilización correcta de los contenedores por parte de los establecimientos mediante un procedimientos de control y seguimiento de su uso. Por otro lado —añade la regidora—, el Ayuntamiento se compromete a «garantir a prestación dun servizo de recollida selectiva de envases lixeiros de calidade, en particular no referente á frecuencia de recollida para evitar desbordamentos e á limpeza e mantemento dos contedores da súa contorna». Dolores Castro animó a demás a todos los establecimientos del municipio «a interesarse pola inicitiva e participar nela, o que suporá seguir tomando medidas para contribuír á mellora do medio ambiente».