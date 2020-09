La Sociedade Galega de Historia Natural pide la retirada del plan de turismo sostenible del geoparque

0

La Voz de Galicia

29/09/2020

La Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) pide a los responsables del geoparque Montañas do Courel que retiren el proyecto de fomento del turismo sostenible que se prevé poner en marcha con el apoyo de la Secretaría de Estado de Turismo por considerar que promoverá «actividades incompatibles cos obxectivos dos espazos naturais de ámbito internacional, nacional e autonómico que coinciden dentro do territorio do Courel». Según el criterio de esta entidad, los promotores del plan «pretenden desenvolver un modelo turístico cauduco e insostible, fomentando un conxunto de actividades —barranquismo, parapente, visitas a covas e outros espazos ambientalmente moi valiosos e sensibles— máis propias dun parque periurbano».

A este respecto, los representantes de la SGHN señalan que el geoparque «coincide na súa maior parte» con la zona especial de conservación Ancares-Courel de la Red Natura 2000, además de contar con el monumento natural del pliegue geológico Campodola-Leixazós, declarado como tal por la Xunta en el 2012. El territorio del geoparque —añaden desde la referida sociedad— «atópase en proceso de declaración como reserva da biosfera da Unesco e inclusión na lista do patrimonio mundial da Unesco».

Por otro lado, la SGHN apunta que el geoparque «carece de normativa propia e instrumento de xestión específico», por lo que su gestión debe subordinarse a las normas europeas de protección ambiental —como la Directiva Aves y la Directiva Hábitat—, así como a las normativas estatal y autonómica «e aos instrumentos de xestión que na actualidade regulan os espazos naturais galegos». Según esta entidad, asimismo, «é previsible que o desenvolvemento destas actividades teña un efecto moi negativo sobre distintos tipos de hábitats naturais e especies protexidas de flore e fauna».

Por estos motivos, la SGHN pide a la Secretaría de Estado de Turismo que «antes de proceder á concesión de calquera axuda ou subvención ao xeoparque, esixa que o proxecto presentado conte cun procedemento de avaliación ambiental completo, obxectivo e independente». Asimismo, solicita a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación y a la Dirección Xeral de Patrimonio Natural que evalúen las actividades previstas en el plan turístico y no autoricen ninguna «que poida menoscabar os devanditos espazos e compoñentes».

Por su parte, la asociación Montañas do Courel —que agrupa a los tres municipios del geoparque, es decir, Folgoso do Courel, Quiroga y Ribas de Sil—, afirma que todas las actividades turísticas que se desarrollan en la actualidad en el territorio y las que se pretende fomentar con el plan de turismo sostenible son «absolutamente legais e cumpren escrupulosamente todos os requisitos esixidos nos territorios da Rede Natura». El presidente de la entidad, Roberto Castro, considera por otra parte «pouco ético» que la SGHN no se haya puesto en contacto con los responsables del geoparque «para coñecer os contidos do plan turístico, que ten máis de cen páxinas» y «que en lugar diso se faga eco dos titulares dos periódicos para verter críticas infundadas e falsedades».

Castro dice además que «as actividades turísticas que se levan a cabo no xeoparque, como o barranquismo, están autorizadas en lugares como o parque nacional de Ordesa e outros espazos protexidos». Los responsables del geoparque, agrega, «están barallando invitar aos representantes da Sociedade Galega de Historia Natural a que visiten o xeoparque e comproben in situ como as actividades turísticas que se desenvolven na zona respectan totalmente as normativas de protección ambiental».