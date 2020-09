«Es probable que se acuñase moneda en O Courel en la Edad Media temprana»

0

La Voz de Galicia

27/09/2020

Ruth Pliego Vázquez, investigadora de la Universidad de Sevilla que ahora se acaba de incorporar al grupo de arqueología de la Universidade de Lisboa, cierra este domingo en la estación científica de Seoane el tercer Seminario do Patrimonio Cultural do Courel con una conferencia sobre la numismática gallega antigua. Su intervención se centra en unas monedas medievales que pudieron ser acuñadas en el territorio del actual municipio de Folgoso do Courel o en áreas próximas.

—¿De qué épocas son las monedas de las que habla?

—Mi conferencia trata de las emisiones monetarias de las épocas sueva y visigoda en el contexto de los últimos años del imperio romano y los reinos bárbaros que surgieron después su caída. Concretamente, de algunas monedas que es probable que se acuñasen en el territorio de O Courel en la Edad Media temprana.

—¿Por qué motivo se les puede atribuir ese origen?

—Por una parte, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid se conserva una moneda acuñada durante el reinado del monarca visigodo Sisebuto, entre los años 612 y 612. En ella está grabada la palabra «Lavre», que según todos los indicios es el nombre de la ceca o lugar donde fue acuñada. El historiador Fermín Bouza Brey identificó este nombre con la localidad portuguesa de Lavra, en el municipio de Matosinhos. También se ha planteado una posible relación de este nombre con el topónimo Larouco. Su identificación con O Courel es más reciente y probablemente más acertada. Se debe al investigador gallego José Carlos Sánchez Pardo, que dio a conocer un documento del monasterio de Samos datado hacia el año 583 en el que se habla del territorio de Laure, en la zona de O Courel. No se sabe concretamente a qué lugar puede corresponder, pero es posible que el nombre esté relacionado con el del río Lor.

—¿Y las otras piezas?

—Hay una moneda más antigua, de los tiempos del reino suevo, en la que se puede leer la leyenda «Mvnitina lavrintina». La duda es si correspondería también con ese lugar, porque existen otras dos monedas en las que se lee la palabra «Lavrncio». Una de ellas se conserva en la Real Academia de la Historia y data de la época del rey visigodo Witerico, entre los años 603 y 610. La otra data del reinado de Suintila, entre los años 621 y 631, y pertenece a una colección portuguesa. En su reverso está grabada la palabra «Labrentio», con formas más similares a la sueva, por lo que podría tratarse de otra ceca.

—¿Qué nombre reciben estas monedas y cuánto pesan?

—Son monedas de oro del tipo conocido como tremises y pesan en torno a 1,50 gramos. Su valor corresponde a un tercio de otra moneda conocida como sólido, que pesa aproximadamente 4,50 gramos.

—¿Es posible que fuesen fabricadas con oro nativo de estos territorios, donde hubo minería aurífera en la Antigüedad?

—No se puede asegurar, pero entra dentro de lo posible que fuese así.

La investigadora señala que las antiguas monedas que estudia tenían un valor muy singular en la época histórica en la que se acuñaron y circularon.

—¿Para qué se empleaban los tremises de oro, como el del reinado de Sisebuto?

—Podemos estar seguros de que no se usaban para comprar pan, por ejemplo, porque una pieza de oro de 1,5 gramos era algo de un valor considerable en esos tiempos. No me parece que tuviesen mucho que ver con el comercio de todos los días, sino más bien con las relaciones entre los reyes y nobles, con los favores, pactos y demás, es decir, con lo que se conoce como la economía de los regalos y los dones.

—¿Cómo se explica que se acuñase moneda en un territorio que después ha estado muy marginado y abandonado?

—No es tan raro, porque en la época visigoda había muchas cecas. De hecho, uno de los misterios de la numismática es por qué hubo tantas cecas en ese período.

Se ha documentado como un centenar en toda la Península y la mitad de ellas estaba en el territorio de la antigua Gallaecia, que abarca la Galicia actual y el norte de Portugal.

—¿Queda mucho por investigar en este terreno?

—Sí, porque de la numismática sueva se conoce aún muy poco. Del período visigodo está documentado un corpus de 7.000 y pico monedas, mientras que el corpus del período suevo está todavía por hacer. Solo se conocen unas doscientas monedas de esa época, pero deben de quedar muchas por descubrir.