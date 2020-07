Quiroga mantiene su campo juvenil de trabajo, y O Courel cancela el suyo

0

La Voz de Galicia

quiroga / la voz 21/07/2020

El campo juvenil de trabajo que organiza este año el Ayuntamiento de Quiroga en colaboración con la Xunta ya está en actividad. Los voluntarios que participan en este iniciativa empezaron a trabajar el pasado viernes en el castro de Penadominga -situado en la localidad de Bendollo- y el lunes asistieron en la casa consistorial a una recepción que les ofrecieron el alcalde Julio Álvarez y la concejala de Xuventude, Ana Lucía Nogueira. En el campamento participan una decena de jóvenes procedentes de varias localidades gallegas.

El trabajo que realizan los voluntarios consiste en retirar la maleza que cubre desde hace años la práctica totalidad del castro de Penadominga, uno de los yacimientos arqueológicos de mayor interés del municipio, a fin de hacerlo accesible a las visitas turísticas. Según precisaron los responsables municipales, el proyecto comprende el acondicionamiento del acceso al castro, la señalización de una ruta que lleva al antiguo asentamiento y la creación de una página web en la que se mostrará la cartografía, la planimetría y el perfil de la ruta. Asimismo, se crearán códigos QR para que los visitantes puedan disponer de información sobre las características del itinerario, como la flora y la fauna propias de la zona.

Las actividades del campamento juvenil continuarán hasta el próximo día 27. Los voluntarios trabajan en el castro por las mañanas y por las tardes participan en diversas actividades culturales y recreativas. En principio estaba previsto que el campamento se desarrollase a principios de julio y que contase con una veintena de plazas. Posteriormente se aplazó para la segunda quincena y el número de plazas se redujo a doce, de las que dos han quedado sin cubrir.

Solo jóvenes gallegos

Debido a la crisis sanitaria, por otro lado, el campamento no tiene carácter internacional, al contrario de las anteriores ediciones. Según las normas de prevención establecidas por la Xunta, en las actividades de este tipo que se lleven a cabo durante el verano solo pueden participar jóvenes residentes en la comunidad.

«Entre os veciños hai receo ante todas as actividades que supoñan concentracións de persoas»

El Ayuntamiento de Folgoso do Courel decidió cancelar el campamento juvenil de trabajo que se iba a desarrollar durante esta temporada en el municipio aunque había voluntarios interesados en participar en estas actividades. «Optamos por non facelo para evitar riscos, e porque entre os veciños hai receo ante todas as actividades que supoñan concentracións de persoas», explica Carmen Vergara, teniente de alcalde y concejala de Cultura.

La decisión de anular esta convocatoria, indica asimismo Carmen Vergara, se tomó después de haber consultado también el parecer de los responsables del albergue turístico municipal, donde deberían alojarse los voluntarios del campamento. Antes de que se hiciese efectiva la cancelación, estaba previsto que los jóvenes trabajasen en el mantenimiento del castro de Vilar, un importante yacimiento arqueológico que fue liberado hace pocos años de la maleza que lo cubría. En anteriores ocasiones también se han desbrozado en este municipio los castros de A Torre y Vilamor con la ayuda de campamentos juveniles.

El Ayuntamiento de Folgoso anula casi todas las convocatorias de ocio para el verano

El gobierno local de Folgoso do Courel no solo suspendió el campamento juvenil de trabajo, sino también casi todas las actividades culturales y de ocio que estaban programadas para este verano. La única cita que se mantiene en el calendario es una proyección al aire libre de la película O que arde a la que asistirá el director del filme, Oliver Laxe. Será el 22 de agosto a las diez de la noche.

Todas las demás convocatorias, en cambio, han sido suprimidas «por precaución», según indica la teniente de alcalde Carmen Vergara. «O municipio está sendo visitado por turistas e non hai problemas por iso, pero preferimos evitar todas as ocasións nas que se poidan xuntar libremente moitas persoas», añade. Por este motivo no se celebró la Festa da Cantarela -la anterior edición fue el 13 de julio- y tampoco se celebrará este fin de semana la Festa da Cultura, que incluye la popular carrera de carrilanas.

Conciertos suspendidos

Otra cita que se ha cancelado el ciclo de conciertos Courel Son, promovido por la asociación de empresas Serra do Courel en colaboración con el Ayuntamiento. Asimismo, se suspendieron todas las actividades del programa infantil de ocio Coureleando. «A maioría dos rapaces que participan nestas actividades son de fóra do municipio», precisa Carmen Vergara. El gobierno municipal, sin embargo, no descarta organizar alguna otra actividad similar a la proyección de la película O que arde.