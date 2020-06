El albergue turístico de Folgoso do Courel reabrirá el día 26

0

La Voz de Galicia Francisco Albo

04/06/2020 12:25 h

El albergue turístico de Folgoso do Courel ya marcó una fecha para su reapertura. Será el próximo día 26 cuando reinicie su actividad. pero para adaptarse a situación de crisis sanitaria tendrá que limitar su capacidad. El establecimiento, que cuenta normalmente con 39 plazas, podrá acoger ahora un máximo de entre quince y veinte personas de cada vez. Por otra parte, los huéspedes se alojarán en grupos separados que ocuparán cada una de las tres áreas de habitación con que cuenta el albergue y habrá restricciones en las zonas de uso común, donde están las cocinas y el comedor.

La encargada del establecimiento, Ana Fuentes López, señala que la separación entre los dormitorios es una medida necesaria para dar seguridad a los usuarios, que antes se podían instalar libremente en las literas instaladas en estos espacios. «Aínda hai un pouco de medo e desconfianza, e a xente que nos está chamando para pedir información o primeiro que pregunta é se terían que compartir os dormitorios con persoas descoñecidas, como se facía normalmente», explica. «Por iso decidimos separar os tres espazos de dormitorio, para que en cada un deles se aloxe un grupo diferente e para que os hóspedes se sintan máis seguros», añade. Cada uno de los dormitorios cuenta con aseos y duchas diferenciados. «Temos que establecer estas normas non só para garantir o máximo de seguridade sanitaria, senón tamén porque os clientes seguramente non se animaría a vir se tivesen que pernoitar nun mesmo espazo con persoas que non coñecen», dice por otra parte la encargada.

Durante la temporada de verano, el albergue de Folgoso aloja sobre todo todo a grupos familiares. El resto del año acoge principalmente excursiones escolares y también a estudiantes universitarios que visitan la sierra de O Courel para realizar investigaciones sobre el medio natural de este territorio. «Este ano tiñamos moitas reservas de colexios e estudantes para o período de marzo a xuño, pero houbo que anulalas todas pola alarma sanitaria», dice Ana Fuentes.

El albergue de Folgoso, aunque de gestión privada, se encuentra en un edificio de propiedad municipal que anteriormente sirvió como colegio público y como casa consistorial. Para solicitar reservas y pedir información hay que llamar al teléfono 639 534 957.