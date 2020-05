El cámping de O Courel agota sus plazas para la última mitad de agosto

0

La Voz de Galicia

quiroga / la voz 20/05/2020 18:05 h

El brusco cambio de hábitos que está provocando la crisis sanitaria en el ámbito del turismo se puede apreciar en las peticiones de reservas que está recibiendo el cámping de Esperante do Courel, el único del municipio. Los responsables del establecimiento tienen ya cubiertas todas las plazas disponibles para el período comprendido entre el 20 y el 30 de agosto, algo que nunca había sucedido hasta ahora. «É a primeira vez que nos pasa desde que o cámping está aberto, porque nesa época a afluencia de visitantes é moito menor e a xente que vén eses días nunca ten problema para encontrar prazas libres», explican los responsables.

Los propietarios del establecimiento creen que este llamativo cambio de tendencia es un efecto directo del estado de alarma sanitaria. «Parece que a xente prefire aprazar as súas visitas canto máis mellor, porque se supón que a finais de agosto o risco sanitario será menor e haberá menos restricións que agora e máis facilidades para desprazarse entre provincias», comentan. Porque las reservas que el establecimiento ha registrado para ese período del verano son sobre todo de personas que residen en otras provincias gallegas. «Niso non hai cambios, porque normalmente a maioría dos nosos clientes proceden de lugares como Santiago, A Coruña, Vigo ou as Rías Baixas», señalan los responsables. «A xente da provincia de Lugo que vén visitar a Serra do Courel, na gran maioría dos casos, volve o mesmo día para a súa casa», añaden.

En la actualidad, el cámping de Esperante dispone de catorce bungalós o apartamentos indenpendientes con una capacidad total para 55 personas. Asimismo cuenta con un área de acampada y estacionamiento de autocaravanas dividida en veintités parcelas que alojan habitualmente a una media de cuatro personas cada una. El establecimiento no tiene previsto abrir antes del 23 de junio, aunque las directrices sanitarias actuales le permiten reanudar ahora su actividad. «Para esta primeira etapa non temos reservas e de momento, para o mes de xullo non temos máis que unha ou dúas», señalan los responsables.

Durante el tiempo que falta para la reapertura se estudiarán y se irán poniendo en marcha las medidas de prevención se que aplicarán cuando el cámping vuelva a abrirse al público. «Temos previsto extremar a limpeza nas zonas comúns de baños e sacar ao aire libre a nosa biblioteca, que é bastante importante e ten moito interese para os rapaces», dicen. «Tamén é probable que haxa que poñer unha limitación de aforo na piscina, pero iso e outras cousas xa se irán vendo ata que abramos», añaden.