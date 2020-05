La oficina de turismo de Folgoso reanuda su actividad

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Francisco Albo

20/05/2020 18:04 h

Con el fin de contribuir a la recuperación de la actividad turística, el Ayuntamiento de Folgoso do Courel reabrió esta mañana la oficina de información para visitantes que está instalada en el edificio multiusos de la capital municipal. El espacio ha sido dotado de diversas medidas de prevención y seguridad, como la colocaciónde una mampara en el puesto de atención y de señales para indicar las distancias de seguridad. El uso de mascarillas y de gel hidroalcohólico es obligatorio en el interior de la oficina.

La alcaldesa, Dolores Castro, espera que la autorización para desplazarse entre provincias, un vez que se haga efectiva, ayude a que el municipio vaya recuperando visitantes de forma paulatina y permita que las empresas turísticas locales reanuden su actividad dentro de lo posible en estas circunstancias. «Agora parece que vai habendo algo máis de ánimo e xa hai varios aloxamentos turísticos que están facendo preparativos para abrir de novo», explica. La evolución de la situación en los próximos meses, dice por otro lado la regidora «dependerá moito das reservas que vaian recibindo estes negocios e tamén da sensación de seguridade dos propios responsables das empresas, porque hai xente que decidiu non abrir aínda a pesar de que xa o podería facer, porque consideran que aínda é demasiado cedo», agrega.

De todas formas, Dolores Castro piensa que las circunstancias actuales favorecerán un incremento de las visitas turísticas a la sierra de O Courel y una posible recuperación del sector. «Aínda que se vaia levantando o confinamento, a xente de momento non vai poder ir moi lonxe e lugares como O Courel poden ser unha boa opción para viaxar dentro de Galicia», apunta a este respecto. «Se se levan as cousas con responsabilidade e respectando sempre as medidas de seguridade, creo que podemos ter unha recuperación importante», añade.

Una temporada prometedora

La alcaldesa dice por otro lado que la pandemia ha paralizado la actividad turística en el municipio en un momento en que estaba experimentando un notable incremento. «Hai só uns poucos meses contabamos con ter unha temporada moi prometedora, en vista de todas as visitas que tivemos o ano pasado, do crecemento que foi habendo nos anos anteriores e do atractivo do xeoparque Montañas do Courel», recuerda. «Agora o que temos que facer é intentar recuperar polo menos unha parte dese auxe que estaba tendo o turismo neste territorio», concluye.