Un incendio destruye un apartamento turístico en O Courel

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia francisco albo

17/05/2020 12:52 h

Un incendio destruyó en gran parte en la madrugada de hoy uno de los bungalós del establecimiento de turismo rural Casa Carbiña, cerca de la localidad de Parada, en el municipio de Folgoso do Courel. El fuego se originó poco antes de la medianoche y pudo ser controlado hacia las dos de la mañana. En el siniestro se quemó uno de los cinco apartamentos turísticos que conforman el establecimiento sin que las llamas afectasen a otras construcciones y sin que se produjesen daños personales. Se da la circunstancia de que Casa Carbiña está entre los pocos establecimienos de turismo rural del sur lucense que albergan a visitantes este fin de semana. La mayoría de ellos permanecen aún inactivos a consecuencia de la alarma sanitaria. En el establecimiento está alojado un grupo familiar, pero estas personas no ocupaban el bungaló que fue afectado por el incendio.

En las tareas de extinción participaron los grupos de emergencias de Folgoso do Courel y Quiroga. También colaboraron los bomberos del parque comarcal de Monforte, que sanearon el tejado de la construcción después de que los primeros equipos mencionados hubiesen sofocado las llamas. La construcción que ardió se encuentra apartada de las demás dependencias del establecimiento turístico, por lo que el fuego no llegó a acercarse a ninguna de ellas. Sin embargo, según explica la alcaldesa Dolores Castro, el fuerte viento que soplaba a esas horas en la zona hizo temer en algún momento que las pavesas volasen desde esa contrucción hasta las otras. La regidora dice por otro lado que las causas del incendio aún están por aclarar, pero todo indica que se debió a un accidente. «O propietario estivo limpando e acondicionando os locais durante a tarde e acendendo as chemineas para poñer todo a punto, e é posible que o lume se orixinase por ese motivo», indica a este respecto. «Debeuse seguramente a que o establecemento levaba moito tempo pechado, como todos os demais, e é unha pena que pase así algo así cando se está intentando poñer de novo en marcha o turismo no municipio», añade la alcaldesa.