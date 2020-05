Un recorrido por el geoparque Montañas do Courel a través de 83 lugares

El mapa digital creado para divulgar los valores del geoparque Montañas do Courel identifica los puntos de interés del territorio con diferentes tipos de iconos, correspondientes a cada una de las diez categorías en las que se han agrupado estos lugares

La Voz de Galicia

quiroga / la voz 15/05/2020 05:05 h

Con vistas a la recuperación paulatina de las actividades turísticas, el geoparque Montañas do Courel editó en sus redes sociales un mapa en el que se indica la situación de los principales recursos o puntos de interés de este territorio. El documento, elaborado a partir de la aplicación Google Maps, muestra la ubicación de 83 lugares repartidos en diez categorías diferentes. En la actual fase de la desescalada, sin embargo, no es posible visitar la mayoría de estos puntos, a no ser en recorridos de senderismo organizados por empresas autorizadas. A continuación se detallan los puntos señalados en el mapa, agrupados en sus correspondientes apartados:

Patrimonio geológico. En esta categoría figuran el plegamiento de Campodola, el paraje cárstico de Val das Mouras, la laguna glaciar de Lucenza, la cueva de la Buraca das Choias, los depósitos glaciares de A Seara, el meandro del río Sil en A Cubela y las rutas que pasan por esta última localidad y por el bosque de la Devesa do Cervo.

Patrimonio minero. Este apartado agrupa los enclaves de minería romana de Montefurado, Penafurada, A Toca, Margaride y O Covallón, así como la ruta que pasa por este último lugar y la antigua mina de antimonio de Vilarbacú.

Aldeas palezoicas. Así se denomina una ruta específica creada a finales del año pasado que discurre por varias localidades situadas en terrenos formados durante diversos períodos de la era Paleozoica: el Cámbrico, el Ordovícico, el Silúrico y el Devónico. Estas aldeas son las de Moreiras de Abaixo, Campodola, Froxán, Seceda, Céramo y A Seara.

Patrimonio natural. Las cascadas de Albardaira, Rexiu, O Pombar, Vieiros y A Pedreira forman esta categoría junto con el bosque de la Devesa da Rogueira.

Patrimonio arqueológico. En el mapa figuran los castros de Vilar, Seceda, Vilamor y A Torre, todos ellos vinculados con las explotaciones de minería aurífera de la época romana.

Patrimonio histórico. Este apartado comprende los castillos de Os Novais y Carbedo, el conjunto histórico de Hospital, el puente romano del Bibei, el puente medieval de Barxa de Lor, el puente de hierro de San Clodio y las iglesias de Montefurado, Torbeo y San Clodio, así como los tramos del Camino de Invierno que discurren por los municipios de Quiroga y Ribas de Sil.

Patrimonio etnográfico. En el mapa se indica la situación de una serie de construcciones tradicionales relacionadas con el patrimonio natural e histórico del territorio. Se trata de la ferrería restaurada de Seoane do Courel, las caleiras de A Seara, Cereixido y Vilamor, la aldea de A Cubela, el molinode aceite de Bendilló y la alvariza de A Granxa.

Microrreservas de orquídeas. Estos pequeños espacios protegidos se encuentran en terrenos calizos en los que crecen numerosas especies de orquídeas silvestres, entre las que hay algunas muy difíciles de ver en otras partes de Galicia. Estas microrreservas botánicas, creadas en tiempos recientes, reciben los nombres de Afloramiento de Visuña, Alto da Pedra, Alto do Couto y Monte Cido.

Miradores, museos y puntos de información

El mapa digital del geoparque comprende un amplio conjunto de miradores e instalaciones museológicas e informativas.

Miradores. En este apartado figuran los de Louxoá, Penas Rubias, Castro Dares, Pico Polín, Carbedo, Paderne, As Fontes, A Golada, Bustelo, A Pómez, Anguieiros, Mostaz, A Conchada, Campodola, Teso Grande, Penaboa y Pena do Ladeiro.

Centros de interpretación. Esta categoría incluye los museos geológico y etnográfico de Quiroga, el museo de la minería romana de Ribas de Sil -actualmente en proceso de construcción-,

el centro de interpretación de las cuevas de O Courel -en la localidad de Meiraos- y la estación científica de Seoane. En el mismo apartado figuran las oficinas de turismo de Quiroga y Folgoso do Courel y el punto de información playa fluvial de San Clodio, en Ribas de Sil.