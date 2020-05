Dinero en metálico por cada niño para mejorar la natalidad en Folgoso do Courel

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Carlos Cortés

Monforte 12/05/2020 18:01 h

El Ayuntamiento de Folgoso do Courel pagará 500 euros a los vecinos que tengan o adopten hijos este año. Los presupuestos municipales de este año incluyen una partida con la que se financiará este programa de fomento de la natalidad en uno de los municipios del sur de la provincia de Lugo con una población más envejecida y menos nacimientos.

Para tener acceso a estas ayudas directas es preciso que todos los integrantes de la unidad familiar que las solicita estén empadronados en el municipio, que al menos uno de ellos lleve un mínimo de seis meses registrado como residente local antes del parto o adopción y que el recién nacido sea inscrito como tal. Los responsables municipales incluyen también una cláusula por la que en las familias que reciban este dinero todos sus miembros se deben comprometer a seguir empadronados en Folgoso do Courel durante al menos cuatro años tras el nacimiento o adopción. Los portavoces del Gobierno local apuntan además que el empadronamiento tiene que ser efectivo, de manera que "tanto os beneficiarios como os seus fillos deberán vivir habitualmente en calquera das parroquias do termo municipal".

Estas subvenciones, explica la alcaldesa, Lola Castro, pretenden actuar "como medidas complementarias para as unidades familiares do municipio" y tienen como objetivo "axudar a fixar poboación no Concello contribuíndo dende a administración local a evitar o despoboamento mediante axudas a familias que teñan ou adopten un fillo". Los 500 euros podrán ser utilizados en la compra de alimentos infantiles, productos de higiene y farmacia para el bebé. El Ayuntamiento dispone también de líneas de ayuda para la compra de material escolar para alumnos de educación infantil, primaria y secundaria del colegio local y para el transporte de los vecinos del municipio que estudian fuera bachillerato, ciclos formativos o grados universitarios. Estas últimas ayudas son complementarias a estas nuevas por nacimiento o adopción.

Los presupuestos municipales incluyen una partida de 2.000 euros para financiar este programa, ampliable en caso de que haga las solicitudes superen esta previsión de gasto. El presupuesto municipal de este año fue aprobado de forma definitiva el pasado día 9, pero a las ayudas podrán optar también los vecinos que hayan tenido o adoptado algún hijo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

Las solicitudes se pueden presentar en el registro del Ayuntamiento en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, mediante un modelo oficial y la presentación de documentación complementaria que certifique el cumplimiento de los requisitos establecidos y que los solicitantes están al día en sus obligaciones fiscales, sus datos bancarios y las facturas de gastos a los que se aplicó la ayuda. El plazo de presentación de solicitudes se extiende en cada caso desde el día siguiente al nacimiento o la adopción hasta el 30 de noviembre de este año. Si el nacimiento o la adopción se producen en los meses de noviembre o diciembre, el plazo finalizará el 31 de enero del 2021.