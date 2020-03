Folgoso do Courel logra contener las visitas no justificadas que se produjeron el anterior fin de semana

0

La Voz de Galicia f. a.

monforte / la voz 22/03/2020 20:42 h

En el municipio de Folgoso do Courel no se registraron durante el fin de semana llegadas de visitantes no justificados, según informó el gobierno municipal, que durante los últimos días hizo llamamientos reiterado para evitar más casos de este tipo y prevenir posibles contagios de coronavirus, dada la gran cantidad de personas de edad avanzada que residen en este territorio. Durante el fin de semana anterior-según explicó en su momento la alcaldesa Dolores Castro- llegaron al municipio numerosos visitantes a pesar de la declaración del estado de alarma sanitaria. «Parece que a xente xa está agora máis concienciada que antes e desta vez non tivemos coñecemento de máis casos desta clase», señaló.

El sábado, según indicó por otro lado la regidora, un vecino alertó al Ayuntamiento sobre la presencia de una persona que parecía estar recorriendo una ruta de senderismo en los alrededores de la capital municipal. «Fixemos unha búsqueda pola zona pero non encontramos a ninguén e en Folgoso tampouco vimos ningún coche que non fose dalgún veciño da localidade», dice Dolores Castro. «O máis probable é que quen nos avisou se confundise ao ver a algún veciño que saíu a pasear o can», añade.

La alcaldesa apunta por otro lado que los responsables municipales estaban preparados para dar aviso a la Guardia Civil de Tráfico en el caso de que alguien percibiese la presencia en las carreteras de vehículos conducidos por personas no residentes en el municipio. «Pero ao contrario do que pasou a fin de semana anterior, estes días parece que a ninguén se lle ocorreu vir por aquí de excursión», apunta.

Letreros y altavoces

Para evitar que se repitiesen los casos registrados el anterior fin de semana, el Ayuntamiento colocó en días pasados unos letreros de aviso en todas las carreteras de acceso al municipio. Asismo, difundió avisos mediante un automóvil dotado de megafonía para pedir a los vecinos que disuadiesen a sus familiares que residen fuera de ir a visitarlos durante el período de confinamiento. El gobierno local reiteró sus llamamientos para que nadie de fuera visite el municipio mientras se mantenga el estado de alarma, salvo casos de fuerza mayor,

Por otro lado, la alcaldesa dice que desde que se decretó el estado de alarma no se ha producido en el municipio ninguna emergencia de carácter sanitario a pesar de la alta proporción de personas mayores que hay entre los vecinos, buena parte de las cuales viven solas en localidades apartadas. El personal del grupo de emergencias supramunicipal, en colaboración con el área de servicios sociales del Ayuntamiento, se encarga de llevar a estas personas los alimentos y las medicinas que necesiten para limitar al máximo los desplazamientos durante este período.