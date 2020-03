«Pega a volta!», un aviso contra las visitas innecesarias a Folgoso do Courel

0

18/03/2020 22:10 h

El Ayuntamiento de Folgoso do Courel colocó una serie de letreros en las carreteras de acceso al municipio para pedir que no se hagan visitas innecesarias e impedir que se propague la epidemia del coronavirus por este territorio, donde una gran parte de la población es de edad avanzada. Los carteles, con el lema «Pensa nos nosos maiores, pega a volta!», fueron instalados junto a las señales que marcan el límite del municipio en los viales que lo comunican con los territorios de Quiroga, Pedrafita do Cebreiro, O Incio y A Pobra do Brollón, así como con la provincia de León.

La medida, según explica la alcaldesa Dolores Castro, se ha tomado teniendo en cuenta que O Courel recibió el pasado fin de semana numerosas visitas, tanto de turistas como de personas naturales del municipio que viven y trabajan fuera durante la semana. «Xa sabemos que está permitido desprazarse ás segundas residencias, pero tampouco pasa nada por quedarse durante as fins de semana na residencia habitual, e iso pode evitar que haxa contaxios nun territorio onde hai moita poboación en situación de risco», señala la regidora con respecto a estos últimos casos.

Además de colocar los referidos carteles, el Ayuntamiento también ha utilizado un coche equipado con megafonía para pedir a los vecinos de las diferentes localidades del municipio que pidan a sus familiares que residan fuera que los disuadan de visitarlos mientras dure el estado de alarma sanitaria. La alcaldesa espera que el próximo fin de semana no se repitan las visitas del anterior. «Pensamos que a xente está máis concienciada desde que se decretou a alarma e se prohibiron as viaxes non xustificadas, pero se notamos que hai moita afluencia de vehículos nas estradas avisaremos ás autoridades de tráfico para que tomen medidas», avisa.