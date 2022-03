Una agresión de estas características puede encajar con la calificación legal de un delito de lesiones. Si las heridas son de poca importancia y solo necesitan una primera asistencia médica, lo normal es que los tribunales lo consideren un delito leve (lo que antes eran faltas). Pero si el tratamiento incluye puntos de sutura, como es el caso, eso suele bastar para agravar la calificación legal. En el primer caso, se podría resolver con una simple multa, pero en el segundo el responsable se arriesga a una condena de prisión. En cualquier caso, el delito de lesiones requiere que la víctima presente una denuncia. Si no lo hace, las fuerzas de seguridad no siguen adelante.

Una mascarilla con bandera

El miércoles, cuando este diario se puso en contacto con la víctima para preguntarle qué había pasado él decía lo mismo que el viernes, que prefería dejarlo correr y no presentar denuncia. No recordaba bien cómo habían sucedido los hechos, pero por lo que le habían contado piensa que fueron solo uno o dos golpes y que no se ensañaron con él cuando estaba en el suelo, así que deduce que en realidad no pretendían hacerle demasiado daño.