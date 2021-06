Noventa litros, 20 grados menos en hora y media... La tormenta de Chantada fue de alerta roja

El granizo cubrió de blanco el suelo entre las viñas de San Fiz ENRIQUE ROJO ROI FERNÁNDEZ Aspecto que presentaba la zona de viñedos en bancales de San Fiz, en Chantada, media hora después de la primera descarga de granizo ROI FERNÁNDEZ Los conductores que circulaban por el tramo de San Fiz de la carretera de Chantada a Monforte tuvieron que detener sus vehículos ROI FERNÁNDEZ Aspecto que presentaba la zona de viñedos en bancales de San Fiz, en Chantada, media hora después de la primera descarga de granizo ROI FERNÁNDEZ ROI FERNÁNDEZ ENRIQUE ROJO ROI FERNÁNDEZ En la parroquia chantadina de San Fiz se puso a llover con intensidad después de la granizada ROI FERNÁNDEZ Así fue la granizada en la parroquia chantadina de Pesqueiras UXÍO LORENZANA ROI FERNÁNDEZ El granizo cubrió de blanco el suelo entre las viñas de San Fiz ENRIQUE ROJO ROI FERNÁNDEZ ROI FERNÁNDEZ ROI FERNÁNDEZ ROI FERNÁNDEZ ROI FERNÁNDEZ ROI FERNÁNDEZ ROI FERNÁNDEZ ROI FERNÁNDEZ ROI FERNÁNDEZ ROI FERNÁNDEZ ROI FERNÁNDEZ

Carreteras cortadas, viñas destrozadas... El granizo que descargó ayer en las parroquias chantadinas de San Fiz y Pesqueiras dejó un rastro de destrozos con pocos precedentes. También fue una tormenta muy inusual. Una de las estaciones de la red de observación meteorológica de Meteogalicia está situada precisamente en San Fiz, así que hay registros exactos de lo que ocurrió. Por eso se sabe que aquí se recogieron el miércoles las precipitaciones más intensas de Galicia.

Protección Civil había declarado esa tarde alerta naranja por riesgo de tormenta, pero las cifras registradas en San Fiz superan el umbral del aviso rojo, el máximo posible. Hoy también puede haber tormentas en la Ribeira Sacra, pero no se espera nada tan grave como lo de ayer.

La estación meteorológica de San Fiz registró el martes 90 litros por metro cuadrado. Es una cantidad importante, pero incluso más significativo resulta saber la intensidad de esas precipitaciones, en qué período de tiempo cayó toda esa agua. Carlos Otero, de Meteogalicia, explica que el registro máximo fue de 77,7 litros en una hora. Y en veinte minutos de esa hora cayeron 47. «Estas cifras describen unha situación extrema, que supera o limiar do aviso vermello», indica Otero, que añade que lo que sucedió en San Fiz fue una tormenta muy intensa «que se formou nesa área e que afectou a unha zona relativamente pequena, de poucos quilómetros cadrados, un tipo de fenómeno atmosférico que descarga choiva e forma ventos intensos en áreas moi concretas, e que neste caso levaba asociado sarabia».

La bajada de temperaturas fue también espectacular. Los termómetros marcaban en San Fiz 33 grados un poco antes de las cuatro de la tarde, pero a las cinco y media la tormenta los había bajado hasta los 10, veinte grados menos en una hora y media.

Inundaciones en Bóveda

Ese carácter localizado explica que en casi ningún otro lugar de la Ribeira Sacra ocurriese este miércoles nada parecido. Hubo precipitaciones en casi todas partes en distintos momentos del día, pero las únicas que también resultaron torrenciales fueron las que se registraron en algunos puntos del municipio de Bóveda. La estación que tiene Meteogalicia en el vivero forestal de Os Trollos, a poca distancia del pueblo de Ver, recogió 42 litros por metro cuadrado, la segunda más grande del día en Galicia.

En este caso también es importante destacar que la mayor parte de esta lluvia llegó en muy poco tiempo. Cayeron 32,2 litros en una hora, lo que supera el umbral del aviso naranja, que se activa con una previsión de 30 litros por metro cuadrado en ese período de tiempo.

La intensidad de la lluvia provocó algunas inundaciones en Bóveda. El río Mao se desbordó a su paso por la parroquia de Ribas Pequenas. En las fotografías publicadas en la cuenta de Facebook del Ayuntamiento de Bóveda, se ve que el río anegó el martes por la tarde fincas cercanas al cauce, pero también alguna carretera local.

Esta tarde también puede haber tormentas, pero no tan fuertes

La previsión para hoy advierte que pueden repetirse las tormentas. De hecho, las autoridades de Protección Civil tienen activado el nivel amarillo para todo el interior de Galicia, Ribeira Sacra incluida, por la posibilidad de tormentas y precipitaciones intensas.

Nada hace pensar en que hoy se pueda repetir algo tan destructivo como lo de ayer en San Fiz. Desde Meteogalicia, Carlos Otero explica que las tormentas que pueda haber hoy estarán provocadas por una fuente de inestabilidad distinta. «Chegou unha fronte desde o Atlántico que pola mañá estaba deixando moita chuvia na metade oeste de Galicia, e que pola tarde pode provoca chuvascos localmente intensos e includo algunha tormenta no interior, pero en principio non é tan activo e intenso como o do mércores».

Durante la mañana de este miércoles cayeron en el conjunto de Galicia 127 rayos, pero a la una de la tarde solo uno había sido dentro de la provincia de Lugo.

Más allá de casos puntuales, como el de Bóveda, las lluvias de ayer no provocaron subidas importantes en los ríos del sur de Lugo. Los valores de caudal de hoy no reflejan incrementos importantes. Eso sí, algunos bajan todavía hoy completamente enlodados. Es el caso del río Cabe, que desde anoche baja por Monforte con un llamativo tono rojizo.