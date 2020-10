«Mi exposición alude a la pandemia actual y a otras que están minando la sociedad»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

22/10/2020 10:47 h

El Espazo Xove de Chantada acogerá desde este jueves y hasta el 28 de noviembre la exposición «Pandemia», que reúne fotografías y textos de Ángel Luis Utrera Baza, vecino de Agolada. La exposición, que forma parte del Outono Fotográfico chantadino -en el que Utrera ya participó en otras ocasiones- irá a Lalín en diciembre.

-¿Qué relación tiene esta exposición con la situación actual de pandemia?

-No se refiere solo a la epidemia de coronavirus, sino que alude también a otras pandemias y a otros virus que a mi parecer están minando la sociedad desde hace tiempo. Lo que pretendo es establecer un diálogo con el espectador acerca de la soledad, la intransigencia, el miedo, la insolidaridad... Llevamos mucho tiempo soportando una sociedad cada vez más individualista y carente de valores, y lo que está pasando ahora está relacionado con todo eso.

-¿Las fotos fueron tomadas durante la crisis sanitaria?

-Algunas sí que son de los últimos meses, pero no todas. La exposición recoge imágenes tomadas durante los últimos dos años en diversos lugares, como Lalín, Santiago, Pontevedra o Madrid. Son fotografías de ambiente urbano y en ellas aparece gente normal de la calle, ciudadanos anónimos. Las imágenes están acompañadas de pequeños textos de carácter literario o más bien poético, porque la literatura y en especial la poesía es otro de mis intereses, junto con la fotografía.

-¿Ha trabajado profesionalmente como fotógrafo?

-No, soy un fotógrafo aficionado, pero he estado haciendo fotografía desde que tengo memoria. Aunque llevo muchos años viviendo en Galicia soy un andaluz de El Puerto de Santa María y viví en Granada en la infancia. Mis primeros recuerdos como fotógrafo son de cuando tenía unos diez años e iba a sacar fotos en la vega del río Darro con una pequeña cámara Kodak Instamatic. Me gustaba sobre todo fotografiar los balcones de los que colgaban mantones de Manila. Desde entonces no he parado de hacer fotos y las he mostrado en varias exposiciones. La primera fue en A Golada y después también expuse en Lalín, Carboeiro, Silleda, Bandeira y Santiago. Hago fotografía por placer y nunca he vendido mis imágenes. Como no vivo de esto, prefiero simplemente compartirlas.

-¿Tiene mucha relación con Chantada?

-Participé varias veces en el Outono Fotográfico, que me parece una iniciativa estupenda. Gané un premio en la última edición y los responsables del Espazo Xove me propusieron montar una exposición. Iba a presentarse primero en Lalín, pero no pudo ser en su momento y ahora pasará primero por Chantada. También me gusta mucho visitar las tierras de Chantada y de toda la Ribeira Sacra, que tiene unos paisajes extraordinarios.