El PP insta a la Diputación a licitar de nuevo la gestión del club náutico de Belesar

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

14/10/2020 16:13 h

El portavoz provincial del PP, Javier Castiñeira, instó a la Diputación a licitar de nuevo la explotación del club náutico de Belesar —en el municipio de Chantada— , que permanece cerrado desde hace cerca de siete años. Castiñeira, que visitó hoy las instalaciones a petición del alcalde chantadino Manuel Varela, recordó que la concesión de la gestión del náutico salió a licitación el pasado febrero y que el concurso quedó desierto. «Queda demostrada así a falta absoluta de interese do goberno provincial por sacar adiante estas instalacións», manifestó a este respecto.

El representante popular considera por otra parte que «nesta cuestión non pode primar a explotación económica sobre o que é en si o funcionamento do propio servizo». A su juicio, la Diputación debería elaborar unos nuevos pliegos de condiciones para la gestión del club náutico chantadino «de maneira que se prime a posta en servizo», ya que «estas instalacións pechadas dan unha imaxe moi mala dunha zona moi importante da provincia como é a Ribeira Sacra, que é candidata a patrimonio da humanidade». Castiñeira afirmó asimismo que estas instalaciones constituyen «un recurso moi necesario» para el municipio de Chantada y añadió que al igual que los clubes náuticos de Augas Mestas —en Quiroga— y Portomarín, también cerrados, «ten moitísimas posibilidades». El candado que cierra la entrada del náutico de Belesar, dijo por otro lado Javier Castiñeira, «é a mellor imaxe da ineficacia do goberno provincial».

Durante su visita, Castiñeira apuntó además que «o turismo fluvial constitúe unha magnífica oportunidade para atraer visitantes á provincia de Lugo» y agregó que «a Deputación, no seu momento, baixo gobernos populares, fixo un gran esforzo para crear instalacións capaces de atraer turismo», unas instalaciones que «funcionaron ata que a desidia de gobernos provinciais dirixidos por presidentes socialistas levaron ao peche de varias destas instalacións».