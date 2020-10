La asociación Afachantada ya dispone de un nuevo local

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Francisco Albo

14/10/2020 17:31 h

La asociación Afachantada, dedicada a apoyar a los enfermos de alzhéimer de la comarca chantadina, formalizó hoy la compra de un nuevo local para desarrollar sus actividades. La adquisición se pudo llevar a cabo con los fondos obtenidos en una campaña de apoyo en la que participaron varias empresas locales, según explicó el presidente del colectivo, Enrique Rojo.

El nuevo local está situado en Chantada, la esquina de la avenida de Monforte y la calle Ribeira Sacra, y tiene una superficie de unos doscientos metros cuadrados. La asociación señala que su actual local no dispone de suficiente espacio para desarrollar con comodidad las actividades dirigidas a sus usuarios —principalmente de gerontogimnasia y estimulación de la memoria—, sobre todo desde que la pandemia obligó a establecer medidas de prevención sanitaria. «Ahora no pueden participar más de cinco o seis personas a la vez en estas actividades, cuando antes teníamos unos grupos de en torno a quince personas», dice Rojo. Debido a ello, las actividades se han tenido que dividir en varios turnos para no sobrepasar el aforo permitido.

Enrique Rojo puntualiza por otro lado que el local recién adquirido no podrá entrar en servicio de forma inmediata, ya que debe pasar por unas obras de adaptación para poder cumplir sus nuevas funciones. «Las obras tendrán un coste importante y para financiarlas ya nos pusimos a tramitar algunas subvenciones», dice a este respecto. «Esperamos que a lo largo del año que viene el local pueda empezar a funcionar», añade.

Ayuda para el transporte

Por otro lado, la Diputación aprobó hoy la concesión de una ayuda de 12.000 euros a Afachantada para financiar el mantenimiento de su servicio de transporte de usuarios, que beneficia a una decena de personas. Desde enero del año pasado, la asociación dispone de un vehículo propio —adquirido con la ayuda del grupo de desarrollo local Miño-Ulla— que se utiliza para trasladar a los usuarios con problemas de movilidad hasta su local a fin de participar en las actividades que se ofrecen en él. «Colaboramos con esta entidade social porque consideramos fundamental axudar aos veciños e veciñas que sofren esta enfermidade, así como ás súas familias, que en moitas ocasións son as grandes esquecidas», dijo a este respecto el presidente del organismo provincial, José Tomé. Asimismo, Tomé resaltó «o esforzo e o traballo» de colectivos como Afachantada, señalando que prestan «atención profesional ás persoas que máis o necesitan nunha provincia como a de Lugo, envellecida e cunha dispersión xeográfica tan grande que complica a atención». Por su parte, Enrique Rojo agradeció el apoyo de la Diputación, señalado que su asociación recibió hace unos meses de este organismo otra subvención —esta de carácter excepcional— para sus actividades de apoyo a las familias de enfermos de alzhéimer.