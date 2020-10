O sexto Outono Musical de Chantada arranca este domingo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

02/10/2020 12:39 h

O auditorio municipal de Chantada acollerá a partir deste domingo a sexta edición do Outono Musical Lourdes Vázquez Ledo, un ciclo anual de concertos en memoria dunha antiga integrante da banda de música local que faleceu no 2014. O primeiro concerto será ofrecido a partir das 18.30 horas polo dúo Esdejon, formado por Alba Reirís, intérprete de violonchelo, e o clarinetista Spyros Fakiolas. O ciclo continuará o día 10 cun concerto do trío encabezado pola arpista viguesa Alba Barreiro. O día 17 haberá unha actuación do grupo Lucus Ensemble e o día 24 o ciclo pecharase cun concerto da Banda de Chantada. As tres últimas actuacións serán todas ás 19.30 horas.

O ciclo musical é organizado pola Banda de Chantada en colaboración co Concello, a Deputación e diversas empresas do municipio. Os promotores sinalan que o aforamento será reducido e que haberá un control de acceso con tomas de temperatura e desinfección de mans. Así mesmo, recomendan aos espectadores que acudan con algunha antelación.