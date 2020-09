Una visita a Airas Moniz cierra el curso sobre elaboración de quesos

0

CHANTADA / LA VOZ 19/09/2020 18:29 h

Este viernes se clausuró en Chantada el curso impartido por el prestigioso maestro quesero José Luis Martín, en el que participaron cuarenta alumnos repartidos en turnos de mañana y tarde. Las actividades, de carácter teórico y práctico, concluyeron con una visita de los alumnos a la quesería de Airas Moniz en San Salvador de Asma. «É un curso que levamos facendo dende hai bastante tempo e ao que vén xente de toda Galicia. Moitos proxectos de éxito teñen a súa orixe nel», explica Ana Rodríguez, técnica en Chantada del SLG, sindicato responsable de la organización del curso.

Los promotores de Arias Moniz, Casa da Fonte o Gandería Quintián figuran entre los participantes en las últimas ediciones impartidas por este reputado especialista. Este tipo de proyectos proliferaron en los últimos años como alternativa a la venta de leche a las grandes empresas y a la producción de derivados a mayor escala.

«A xente está buscando alternativas e hai iniciativas que tiveron moi boa acollida e polas que ata non hai moito tempo non apostaba ninguén», señala Ana Rodríguez. El denominador común de este tipo de proyectos, según detalla, «é que xa non buscan competir en prezo, senón en calidade e, sobre todo, en diferenciación».