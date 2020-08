Fotografías para manter o sentimento do folión de carros en Chantada

0

La Voz de Galicia

monforte / la voz 21/08/2020

A asociación cultural Amigos do Folión de Chantada celebrará hoxe o acto de inauguración da exposición fotográfica exterior «Folión de Carros. Patrimonio Cultural de Chantada», deseñada por esta entidade e financiada pola concellería de Cultura do goberno local. A inauguración terá lugar ás 21.00 horas na avenida Xoán XXIII e poderase visitar ata o próximo día 26.

A exposición ten a particularidade de que se pode visitar mediante un itinerario, formado na súa totalidade por grandes espazos, tanto interiores como exteriores. A mostra conta con 24 paneis que estarán expostos en grupos de catro imaxes, formando seis cubos diferentes. Cada panel está composto por unha imaxe representativa do Folión de Carros seguida dunha breve descrición.

As imaxes buscan amosar a diversidade existente no folión de carros, ademais da importancia do factor humano coa que conta a celebración para a súa continuidade, xa que a festividade é unha tradición vixente na localidade chantadina dende a Idade Media. O retratado nas fotografías vai dende a realización do propio desfile ata a preparación ou desmontaxe dos carros e en todas se poden percibir o ambiente festivo e as emocións intensas que tanto se botaron de menos este ano.

As imaxes foron tomadas polos fotógrafos chantadinos Segundo Navaza, Lucía Cereijo e Martín Varela, nos folións celebrados entre os anos 2016 e 2019, a excepción da peza do carro «O lugar da Hermida», tomada no 2000 e pertencente ao arquivo gráfico da asociación Amigos do Folión.

Nos vindeiros meses, esta recompilación de imaxes dos desfiles de carros chantadinos será trasladada a diferentes puntos da comunidade galega, para estender o sentimento histórico do folión máis alá da localidade.

Mural cos máis pequenos

A asociación cultural Amigos do Folión xa leva gran parte deste mes de agosto promovendo diferentes actividades co obxectivo de manter e divulgar o espírito do folión, pese a imposibilidade de celebralo como de costume dentro da situación sanitaria actual.

Un dos seus obxectivos foi levar o ambiente do folión ás rúas de Chantada, polo que unha das tarefas que a asociación decidiu levar acabo foi a decoración de determindas partes da localidade con figuras simbólicas. Ao mesmo tempo, tamén animaron aos veciños a adornar, pola súa conta, os locais, establecementos e edificios da vila.

Outra acción que desenvolveron na mesma liña foi a realización dun mural o pasado día 19, no cal puideron participar os nenos de Chantada.