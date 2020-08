Suspendida polo mal tempo a mostra de teatro de Chantada

El Ayuntamiento canceló todas las citas donde no se pueda limitar el aforo

El Ayuntamiento de Chantada está trabajando en la programación de una serie de actividades culturales y de ocio que reemplazarán las tradicionales fiestas de agosto, ya que el gobierno local ha decidido anular las citas más características de los festejos para evitar el riesgo de contagios de coronavirus. «Na situación actual non se pode nin pensar en celebrar actos como o Folión de Carros, as Olimpíadas Rurais, a carreira de carrilanas, os grandes concertos ou a Festa da Empanada», señala a este respecto el concejal de Cultura, Manuel Diéguez. «Pero intentaremos manter as actividades nas que se poida establecer un aforo controlado e respectar todas as medidas de seguridade sanitaria», añade.

