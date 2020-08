Detectan tres casos de coronavirus en el área de influencia del centro de salud de Chantada

0

10/08/2020 16:52 h

El centro de salud de Chantada dio a conocer mediante un comunicado la existencia de tres casos de coronavirus en su área de influencia. Las tres personas que resultaron contagiadas —añaden desde el centro— se encuentran asintomáticas y están aisladas en sus respectivos domicilios. La misma fuente señaló que en cuanto se tuvo conocimiento de estos casos se procedió a localizar a los contactos directos de los afectados y que ahora hay unas veinte personas que también se han aislado por precaución, a la espera de que se les realicen las pruebas que se les practicarán «na maior brevidade posible» a fin de saber si están o no contagiadas, añaden desde el referido centro sanitario.

En Chantada no se registraban contagios por covid-19 desde hace alrededor de dos meses. Los últimos afectados que se detectaron en esta zona recibieron el alta a finales de junio. Los trabajadores de centro de salud manifestaron por otra parte su voluntad de «transmitir tranquilidade e prudencia nestes tempos incertos» y señalaron la importancia de «extremar as precaucións na medida do posible para evitar os contaxios» y al mismo tiempo mantener la calma. «Tamén nos gustaría pedir que non se lle dean veracidade aos bulos nin aos rumores, pois o único que fan é contribuir a un alarmismo que non axuda na loita contra o virus», añaden los trabajadores, apuntando además que «as canles oficiais informan debidamente do avance da pandemia».

Mejora energética

Por otra parte, la Consellería de Sanidade anunció que el centro de salud de Chantada es uno de los cuatro de la provincia —junto con los de Navia, Ourol y A Pontenova— en los que se cambiarán los sistemas de calefacción para promover la eficiencia energética. La caldera del centro, que funciona con propano, será sustituida por otra a base de biomasa.