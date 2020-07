El recibo del agua, contra las energías renovables

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

chantada / la voz 31/07/2020 11:42 h

El grupo municipal del PSOE de Chantada pidió en una moción que se modifique la ordenanza reguladora de las tasas de suministro de aguas y de la red de alcantarillado para que tenga en cuenta el número de viviendas de cada edificio. A juicio de los socialistas, resulta paradójico «que se aplique unha tarifa cun contador a toda unha comunidade de veciños, superando polo tanto o umbral do 30 metros cúbicos, sen ter en conta o número de vivendas ás que sirve a instalación». Desde el PSOE señala asimismo que en el municipio hay edificios construidos según el Código Técnico de Edificación del 2006 y que disponen de paneles solares para generar agua caliente. Esta circunstancia, añaden, causa «un cobro inxusto aos propietarios na factura pola rede de sumidoiros e polo subministro de auga».

Los socialistas consideran «de toda xustiza» que «non se penalice deste xeito un consumo» y abogan por «diminuír o custo para apostar por este tipo de enerxía renovable e sostible». Para hacer efectiva la medida que proponen, dicen que «tan só se fai necesario adaptar as ordenanzas correspondentes, tal e como se levou a cabo noutros concellos». La formación entiende por otro lado que esta modificación se debe aprobar cuanto antes, para que se haga efectiva en la próxima anualidad.

Estimación de consumo

La portavoz del grupo socialista, Raquel López, pide también que revisen los últimos recibos del alcantarillado y de suministro de agua tomando en cuenta la media del consumo efectivamente realizado y que se abone la diferencia en los próximos recibos. A este respecto, señala que en el período de confinamiento «realizouse unha estimación do consumo de auga á hora de realizar as liquidacións pola factura da rede de sumidoiros e polo subministro de auga», pero que a la hora de regularizar con la factura real no se efectuó una media del consumo efectivamente realizado, causando «en moitas ocasións unha suba de tramo e unha considerable suma a pagar». Estos hechos, a su parecer, agravan la situación económica de los vecinos, lo que se suma al «problema sanitario, social e psicolóxico» causado por la pandemia.