Preparan actividades culturales para sustituir el popular Folión de Carros de Chantada

La Voz de Galicia

27/07/2020

La asociación Amigos do Folión prepara una serie de actividades culturales que sustituirán el popular desfile de carros con el que se abren tradicionalmente las fiestas de Chantada, que este año se ha cancelado a causa de las restricciones vinculadas a la crisis sanitaria. «Debido ás circunstancias e á evolución de alerta sanitaria que estamos a vivir, trátase dunha decisión que tomamos desde a responsabilidade, seguindo as recomendacións da administración sanitaria, coa finalidade de non pór en risco a saúde dos participantes, veciños e visitantes», explicó el colectivo en un comunicado en el que anunció la suspensión del desfile.

Las actividades que se organizarán en su lugar -apuntan por otro lado desde la asociación- en ningún caso conllevarán aglomeraciones de personas y se desarrollarán bajo el «estrito cumprimento» de las normas establecidas para evitar contagios de covid-19. Por ahora, los responsables del colectivo optan por no desvelar el contenido de estas actividades ni las fechas en las que llevarán a cabo. «De momento preferimos non anunciar nada, porque tal como está actualmente a situación non é seguro que se poidan realizar estas actividades e non queremos anunciar algo para despois ter que suspendelo», señala el presidente de la entidad, Manuel Vázquez Regal. «Se é posible organizalas, anunciaranse moi poucos días antes de que se celebren», añade.

«Preservar o espírito»

Con esta iniciativa, la asociación pretende «preservar o espírito do Folión» en unas circunstancias que no tienen parangón en la historia reciente, salvo durante la Guerra Civil. «Non sabemos con certeza se o desfile de carros se suspendeu durante a guerra porque non conseguimos encontrar documentos nin testemuñas do que pasou entón, pero todo fai supoñer que nesa época non houbo celebracións», señala a este respecto Vázquez Regal. Pero desde entonces -añade- no consta que el Folión de Carros dejase de celebrarse en ninguna otra ocasión. «Houbo algúns anos nos que baixou moito a participación e non desfilaron máis que uns poucos carros, pero que nós lembremos, as festas sempre se abriron co Folión, así que o deste ano é algo que practicamente non ten precedentes», agrega.

Para organizar las actividades que reemplazarán el desfile de carros no faltan voluntarios, dicen asimismo desde la asociación. El colectivo organizó el pasado viernes una reunión con el fin de preparar esta iniciativa -dice Manuel Vázquez- y los grupos de vecinos que tenían previsto preparar los carros para el desfile de este año se declararon dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario.

El Ayuntamiento de Chantada también anunció en días pasados una serie de actividades culturales y de ocio que sustituirán los actos previstos inicialmente para las fiestas, cancelados a causa de la crisis.