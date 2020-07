Chantada convierte en peatonales dos importantes zonas del casco histórico

0

La Voz de Galicia

monforte / la voz 26/07/2020

Dos importantes espacios público del casco histórico de Chantada -la plaza del Cantón y la calle Comercio- se convertirán en zonas peatonales entre esta semana y la siguiente. La plaza quedará cerrada al tráfico ya a partir de hoy, mientras que en la calle Comercio la medida se aplicará a partir del próximo lunes, según indicó el alcalde, Manuel Varela. Hasta ahora, la capital del municipio solo contaba con una calle peatonal -la de Leonardo Rodríguez-, que se cerró al tráfico hace dieciséis años. Una vez que se haga efectiva la peatonalización, estos espacios públicos serán dotados de mobiliario urbano y jardineras.

El concejal de Obras e Patrimonio, Diego Otero, señala que la medida «non vai influír moito no tráfico, porque nin na praza do Cantón nin na rúa do Comercio hai garaxes particulares». Los propietarios de los establecimientos comerciales de estas áreas del casco urbano -añade- han manifestado su acuerdo con la iniciativa. «Os hostaleiros estaban a favor e en xeral había unha demanda para que se reactivase e se humanizase o casco antigo», añade el edil.

Tras la adopción de esta medida, el Ayuntamiento estudiará la posibilidad de peatonalizar más adelante otra importante vía del casco histórico, la calle Dous de Maio, aunque Otero puntualiza que en este caso será algo más complicado debido a la presencia de varios garajes particulares.

Ferias y peregrinos

El gobierno local pretende asimismo potenciar las nuevas áreas peatonales organizando ferias de productos locales y actividades comerciales y de ocio durante las fiestas navideñas en colaboración con las empresas locales. «A nosa idea é colocar nesas ocasións un postos de venda axeitados ao entorno, como as grandes cubas que se instalan cando se celebra a Feira do Viño», precisa Diéguez.

Por este motivo, el mobiliario urbano que se instalará en estos espacios se podrá cambiar de lugar con facilidad a fin de dejar más espacio libre si se considera necesario. Los responsables municipales esperan además que la peatonalización ayude a que la parte antigua de la localidad resulte más atractiva para los turistas y también para los peregrinos que recorren el Camino de Invierno, cuyo trazado pasa por el área urbana chantadina.

Diego Otero apunta por otra parte que «as peonalizacións de rúas e prazas sempre poden resultar controvertidas ao principio, pero en pouco tempo tanto os veciños como os comerciantes acaban por darse conta dos beneficios que proporcionan».

Entre el 10% y 15% de los edificios de la parte antigua están pendientes de rehabilitación

El gobierno local de Chantada, según explica Diego Otero, espera que la peatonalización de las calles del casco histórico se vea acompañada por la continuación del proceso de rehabilitación de los edificios de esta parte de la localidad que se lleva a cabo desde hace años. El Ayuntamiento, agrega, contibuirá a ello con la adquisición de dos edificios, uno de los cuales -cuya compra ya está cerrada- se dedicará a albergar oficinas municipales.

En casco antiguo chantadino hay un total de 162 edificaciones, de las que 155 son de propiedad particular. «Calculamos que falta por rehabilitar entre un 10% e un 15% destas construccións», señala Otero a este respecto. Los responsables municipales confían en que este proceso siga avanzando con las ayudas que se conceden en el área de rehabilitación integral y con otros apoyos que se puedan conseguir. «Esperamos que os propietarios se animen a arranxar os edificios que faltan por rehabilitar e que haxa xente tamén xente que os compre para recuperalos», dice el concejal.

Entre las nuevas medidas de peatonalización y la rehabilitación de los innmuebles deteriorados, apunta asimismo Diego Otero, el gobierno municipal pretende que en los próximos años Chantada pueda contar con un casco histórico «ben conservado e envexable».