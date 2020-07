Chantada reemplazará sus fiestas con una programación cultural

0

El Ayuntamiento de Chantada está trabajando en la programación de una serie de actividades culturales y de ocio que reemplazarán las tradicionales fiestas de agosto, ya que el gobierno local ha decidido anular las citas más características de los festejos para evitar el riesgo de contagios de coronavirus. «Na situación actual non se pode nin pensar en celebrar actos como o Folión de Carros, as Olimpíadas Rurais, a carreira de carrilanas, os grandes concertos ou a Festa da Empanada», señala a este respecto el concejal de Cultura, Manuel Diéguez. «Pero intentaremos manter as actividades nas que se poida establecer un aforo controlado e respectar todas as medidas de seguridade sanitaria», añade.

Las actividades que el gobierno local pretende organizar este verano comprenden la Semana de Cinema y la Mostra de Teatro Maruxa Villanueva. Según las previsiones actuales, la primera se celebrará entre los días 10 y 14, y la segunda, entre el 18 y el 21. Las dos actividades tendrán por escenario la plaza del Cantón, donde habrá un límite de plazas. Según explica Diéguez, el Ayuntamiento acaba de adquirir 350 sillas para acomodar a los espectadores, que deberán llevar mascarillas en todo momento. «Ao mellor tamén poderá haber un certo número de espectadores de pé, se hai espazo suficiente para manter a distancia de seguridade», agrega el concejal. Las plazas serán ocupadas según el orden de llegada de los espectadores y el acceso quedará cerrado cuando se haya completado el aforo.

Certamen de bandas

En el mismo espacio y de acuerdo con las mismas medidas de seguridad está previsto celebrar el 23 de agosto el certamen de bandas de música, si las circunstancias lo permiten. Normalmente, en este concierto participan la banda de Chantada -que se encarga de la organización- y dos formaciones invitadas. En esta ocasión, además de la banda chantadina, solo habrá una formación foránea.

La plaza del Cantón acogerá tres espectáculos dirigidos a un público familiar

En la programación que está preparando el Ayuntamiento de Chantada para el mes de agosto se han encajado tres espectáculos dirigidos a un público familiar y encuadrados en el ciclo Cultura no Camiño, promovido por la Xunta. Se ofrecerán en la plaza del Cantón los días 6, 9 y 30 del referido mes, y consistirán respectivamente en un actuación del mago Noel, un concierto del grupo de percusión Odaiko y un espectáculo de tipo circense. Por otra parte, Manuel Diéguez apunta que el gobierno municipal también está estudiando organizar durante ese período diversas actividades dirigidas a los niños, que se desarrollarán al aire libre y con las medidas de seguridad necesarias.

Aunque no habrá fiestas propiamente dichas, por otra parte, el Ayuntamiento chantadino tiene la intención de ofrecer durante las jornadas festivas unos pasacalles a cargo de grupos de gaitas, así como lanzar algunas bombas de palenque.

Actividades alternativas

Asimismo, el Folión de Carros que abre las fiestas será sustituido por algunas actividades culturales de aforo limitado que están pendientes de anunciarse. La directiva de la asociación Amigos do Folión, que organiza el típico desfile de carros, convocó para mañana una asamblea general ordinaria con el fin de planificar estas actividades. La reunión empezará a las 20.30 horas -en primera convocatoria- en la terraza posterior del Círculo Recreativo Cultural.

La 47 edición de la Subida Automovilística, para el 2021

Una de las convocatorias más conocidas y antiguas del verano chantadino, la Subida Automovilística, no se celebrará este año. En condiciones normales, la 47 edición de esta prueba deportiva debería desarrollarse entre el 29 y 30 de agosto, pero la Escudería Chantada -que se encarga de la organización- optó por cancelarla este año. Esta decisión, según comunicaron los responsables, se tomó de forma conjunta con el Ayuntamiento. La prueba ha quedado así aplazada hasta el año próximo.

Por otro lado, todo indica que tampoco se podrá celebrar en septiembre la tercera edición de la carrera de obstáculos Wolf Race Survival, que organiza la asociación OCR Corazón de Galicia. La prueba estaba convocada inicialmente para el 6 y el 7 de junio, pero fue aplazada para el 19 y el 20 de septiembre debido a la crisis sanitaria. La cancelación todavía no se dio a conocer, pero el concejal de Cultura considera que «visto o visto e tendo en conta o risco sanitario, o máis conveniente seguramente é suspender tamén a convocatoria de setembro».