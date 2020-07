Investigan el origen del fuego que dañó la Casa da Música de Chantada

0

La Voz de Galicia francisco albo

chantada / la voz 11/07/2020 19:09 h

La Guardia Civil investiga las causas del incendio que quemó el viernes por la tarde la cubierta de la Casa da Música de Chantada, afectando a una superficie de entre 150 y doscientos metros cuadrados. El siniestro no llegó a dañar la estructura del edificio ni afectó a su parte interior, según explicó el concejal del Cultura, Manuel Diéguez. «Por sorte, os danos limitáronse á cuberta de madeira grazas á que os equipos de extinción actuaron con moita rapidez e eficacia», señaló a este respecto. El fuego tampoco llegó a propagarse al auditorio municipal propiamente dicho, contiguo a la Casa da Música, que también está cubierto de madera.

El gobierno municipal no cuenta por ahora con una evaluación económica de los daños causados por el incendio. «Non o saberemos ata que o examinen os peritos da compañía aseguradora, que aínda non puideron vir porque o incendio produciuse xusto antes de comezar a fin de semana», comenta por otro lado Diéguez. A su juicio, lo más importante es que el siniestro no llegó a causar daños personales ni a alcanzó dimensiones suficientes como para afectar a las estructura de los edificios de la Casa da Música y del auditorio. «Houbo moita alarma entre os veciños porque o incendio foi nun lugar moi céntrico e houbo moito fume, pero por fortuna a cousa non foi a maiores», agregó el concejal.