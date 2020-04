Los test masivos dan negativo en las dos mayores residencias del sur de Lugo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Carlos Cortés

Monforte 09/04/2020 18:48 h

Las residencias de la empresa Domusvi en Chantada y Monforte no tienen ningún caso de contagio más allá de los ya detectados la semana pasada. Todos los internos y trabajadores de estas dos residencias, las más grandes de la mitad sur de la provincia de Lugo, fueron sometidos a pruebas en los últimos días y todos han dado negativos. La noticia ha supuesto un alivio para el personal que trabaja en estos dos centros, además de para los propios internos y sus familias. Representantes de los trabajadores del centro de Chantada habían reclamado públicamente en su momento que se les hiciesen test diagnósticos a todos. Es, argumentaban, la mejor manera de contener los contagios.

La Xunta empezó a finales de la semana pasada a hacer pruebas a todos los trabajadores y usuarios de residencias de mayores y demás centros asistenciales. El objetivo es hacerlas en todas, pero el proceso está todavía en marcha. En el distrito sanitario de Monforte había especial preocupación por la situación de estas dos residencias de Domusvi, porque son las primeras en las que aparecieron casos de coronavirus y también porque se trata de las de mayor capacidad de esta zona, con 201 plazas de residentes la de Chantada y 180 la de Monforte. En la residencia de Monforte hay dos internos y cinco trabajadores con el virus. En Chantada, son un interno y un trabajador. Pero las medidas de aislamiento adoptadas en cuando se conocieron estos primeros positivos parecen haber dado resultado. Los test a los que han sometido todos los demás mayores residentes y trabajadores confirman que por el momento no se ha contagiado nadie más. La segunda prueba practicada al trabajador contagiado ha dado también negativo, así que ya se ha reincorporado a su puesto.

En el comité de empresa de la residencia de Chantada aseguran estar muy contentos por el resultado de estas pruebas. En todo caso, también precisan que no es momento de relajar las medidas de prevención y control. "Non imos baixar a garda -dice Diego Poyán, el presidente del comité- e pedimos que as autoridades competentes tampouco o fagan e que nos abastezan dos equipos de protección individual e o resto do material precisos para a nosa seguridade e a dos residentes".

La situación actual. Casos activos

Monforte

Residencia Domusvi: cinco trabajadores y dos usuarios

Residencia Virgen de la Luz:

Centro de Auxilia: un trabajador

Chantada

Residencia Domusvi: un usuario

Bóveda

Residencia discapacitados Domusvi: tres trabajadores y dos usuarios

Evolución. Estos son los datos del jueves. Con respecto al día anterior, hay un trabajador más contagiado en Bóveda y uno menos en la residencia de Chantada. En el resto de las residencias y centros asistenciales del sur de Lugo no se ha registrado ningún caso de contagio desde el inicio de la pandemia