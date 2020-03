Instinto Romano, Viña Garoña y Sabatelius, mejores vinos en Chantada

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia LUIS DÍAZ

CHANTADA / La VOZ 08/03/2020 17:31 h

Los primeros premios de la cata oficial de la Feira do Viño de Chantada, en la categoría tintos y blancos jóvenes, fueron para el mencía Instinto Romano y para el godello Viña Garoña, ambos de la cosecha del 2019. El jurado, integrado por enólogos y sumilleres, eligió mejor vino con crianza en barrica al tinto Sabatelius Carballo 2017, de Primitivo Lareu. El sábado, entre las cinco y las siete de la tarde, se celebró una cata popular en un espacio habilitado en el propio recinto de la feria. Tras el recuento de las 246 fichas válidas, resultó ganador el tinto Papeiros de Rabudos, de Roberto Regal.

En la categoría de tintos jóvenes el segundo y el tercer lugar fueron para Albarduxe y Sabatelius, mientras que en blancos completaron el podio -por ese orden- los godellos Calexotes y Papeiros e Rabudos. Los otros vinos destacados en la cata oficial, dentro de la categoría de crianzas fueron los tintos Castrofiz 2017 y Cabo do Mundo Outro Lado 2018.

En la cata popular, que cada vez despierta mayor interés entre el público, hubo premios para otros dos tintos. Terras Bendaña 2019 fue segundo y Marqués de Garoña 2018 quedó en tercera posición en el recuento de fichas. Los premios de todas las categorías se entregaron este domingo durante la comida oficial. También se concedió una distinción al vino con la etiqueta más cuidada, que este año recayó en la marca de Roberto Regal Neno da Ponte Canceliña.

Los puestos de las catorce bodegas participantes estaban completamente abarrotados tras la lectura del pregón y no resultaba sencillo encontrar espacio para poder tomar un vino.

«Estoy para lo que pida el alcalde las 26 horas del día, porque me levanto dos horas antes»

El empresario venezolano Ricardo González Fernández, cuya familia es originaria de la parroquia chantadina de Santa María de Nogueira, fue el encargado de leer el pregón de la 38 Feira do Viño de Chantada. González, consejero de la nueva directiva del Deportivo, se mostró emocionado y agradecido por la oportunidad de ser pregonero en la tierra en la que tiene sus raíces. «Este alcalde me puede pedir lo que quiera las veintiséis horas del día, porque yo me levanto siempre dos horas antes de que empiece», señaló con humor. El recinto ferial estaba abarrotado y en el palco desde el que intervino no cabían más autoridades.