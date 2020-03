Las instalaciones de Galletas Daveiga se ampliarán para doblar la producción

0

La Voz de Galicia francisco albo

chantada / la voz 04/03/2020 18:48 h

La empresa Lugar da Veiga, responsable de la conocida marca Galletas Mariñeiras, iniciará en mayo la construcción de nuevas instalaciones en el polígono industrial de Chantada a fin de contar con la capacidad suficiente para duplicar su producción, que ronda ahora los 6.000 kilos diarios. La firma -según explica su gerente Xosé Lois Lamazares- ha experimentado en los últimos años un incremento anual de entre un 30% y un 35% y se prevé que lo siga haciendo en un futuro inmediato, por lo que su fábrica tiene actualmente un problema de carga excesiva de trabajo que se pretende remediar con este proyecto.

No obstante, Lamazares puntualiza que la ampliación no significa que la producción se vaya a duplicar a corto plazo. «Esa é unha previsión que temos para algo máis adiante se se mantén o ritmo actual de crecemento», explica. «Agora o máis urxente é repartir o traballo, porque a causa do exceso de carga que ten a fábrica actual tivemos que establecer quendas de noite», añade. El trabajo que ahora se realiza en estos turnos de noche se trasladará a las nuevas dependencias en cuanto estén disponibles.

Las nuevas instalaciones se ubicarán también en el polígono de Os Acivros, pero estarán algo apartadas de la fábrica actual, puesto que no es posible ampliar más la factoría, que ya había sido agrandada hace cerca de tres años.

Ochenta trabajadores

Las nuevas instalaciones también permitirán a la empresa afrontar con más comodidad el crecimiento de su plantilla, que es ahora de ochenta trabajadores. En el 2013, el personal era de unos doce empleados. «Cada ano imos sumando unhas quince persoas máis e as previsións que temos son de seguir medrando, pero aínda non sabemos se poderemos contar con outros oitenta traballadores cando esteamos en condicións de duplicar a produción», señala Lamazares. El proyecto comprende además la mejora de las condiciones de trabajo -aprovechando más la luz y la ventilación naturales- y la potenciación del uso de las energías renovables.

Al mismo tiempo que afronta este plan de ampliación de sus instalaciones, la empresa también proyecta aumentar y diversificar su presencia en el exterior. En la actualidad, cerca del 50% de su producción se exporta a Portugal y los responsables de la firma pretenden reducir la dependencia del mercado del país vecino. «Desde hai tres anos estamos potenciando a liña da internacionalización e creamos unha área específica na que está ocupada unha persoa a tempo completo», dice a este respecto Xosé Lois Lamazares. La empresa lleva varios años participando en la feria Alimentaria de Barcelona y la feria Biofach de Núremberg, esta última especializada en productos orgánicos. Con vistas a incrementar sus exportaciones, ahora estudia la posibilidad de asistir también a otras dos ferias que se cuentan entre los más importantes referentes internacionales en el terreno de la alimentación, la Sial de París y la Anuga de Colonia.