«O meu libro parte de historias que contaban os veciños de Chantada»

O escritor e xornalista Afonso Eiré presentará o xoves no Casino de Chantada -ás 20.15 horas- o seu último libro, A maxia da auga, que acaba de publicar a editorial Hércules. Trátase dun conxunto de oito relatos, ambientados todos eles en terras chantadinas. O acto de presentación está organizado pola Irmandade Cultural País do Faro.

-A que se debe o título do libro?

-Titúlase así porque todas as historias que contén teñen en común a auga, é dicir, a auga dos ríos e das fontes. Na tradición popular galega a auga comunica o mundo dos vivos e o dos mortos, e o libro trata un pouco diso.

-En que medida se inspira nas tradicións locais?

-Os relatos parten de historias tradicionais que contaban e seguen contando os veciños, pero que eu intento renovar e actualizar dalgún xeito. O libro fala de lendas como as das xacias, as das serpes míticas que se dicía que vivían nalgúns pozos do Miño ou as que están relacionadas con fontes do castro de Santo Amaro e da serra do Faro. Pero os relatos vinculan esas lendas co mundo real e están situados nos tempos contemporáneos. Algúns deles suceden na época actual, e outros nos tempos anteriores á construción dos encoros do Miño. Incluso hai personaxes reais de hoxe en día cos seus nomes verdadeiros, aínda que as historias nas que aparecen son ficcións.

-Fixo un traballo de investigación etnográfica ou histórica para idear estas narracións?

-Detrás dalgúns relatos hai unha investigación extensa que me levou anos. É o caso dun conto que está relacionado cunha antiga casa da parroquia de Mouricos que chamaban a casa do alcalde. Sempre oín contar que nesa casa había un fantasma, pero nunca me dicían quen podía ter sido en vida ese fantasma. Despois de moito investigar, cheguei á conclusión de que a lenda do fantasma puido orixinarse nun personaxe que existiu realmente e que pertencía a unha familia que durante moito tempo tivo unha influencia moi forte na vida política de Chantada. No libro tamén recollín informacións sobre o modo de vida tradicional das aldeas e topónimos que hoxe están case esquecidos porque corresponden a lugares que foron asolagados cando se construíron os encoros.

-Que papel poden ter estas tradicións na sociedade actual?

-Penso que somos as historias que contamos, e que por iso é interesante recuperar e actualizar estas tradicións ancestrais para que non se perdan, porque condicionaron moito a vida dos nosos antepasados e en grande medida seguen condicionando tamén as nosas. Por outro lado, estas lendas populares transmiten en moitos casos unha sabedoría popular de carácter práctico, aínda que estivese rodeada de fantasía, que convén conservar. Por exemplo, cando lle dicían aos rapaces que non se fosen bañar a un determinado pozo do Miño porque alí vivía unha serpe enorme estábanlles dando un bo consello, porque nesa parte do río os baños son perigosos e podían acabar afogados.

«Para o meu novo proxecto necesitaría documentos que ten a Fundación Francisco Franco»

Desde hai moito tempo, Afonso Eiré acostuma a ofrecer a primeira presentación dos seus libros en Chantada, coincidindo coa Feira do Viño. «Igual que os adegueiros presentan os seus novos viños, eu aproveito estas datas para presentar a miña literatura», di.

-Ten xa algunha outra obra en proxecto?

-Estou preparando dúas novas obras, e unha delas en principio ía ser un ensaio sobre o papel dos servizos secretos españois durante a época da transición democrática, sobre todo na súa relación con Galicia. Levo xa moito tempo dándolle voltas a este proxecto, pero o problema é que necesito unha documentación histórica que por agora é imposible conseguir.

-Por que motivo?

-Porque esa documentación, que data na súa maior parte de arredor de 1975, está nos arquivos da Fundación Francisco Franco e non me dan permiso para consultala. Paréceme unha anomalía que unha colección de documentos oficiais estea en poder dunha institución privada que non permite que sexa estudada polos investigadores, pero as cousas están así. Xa o intentei en varias ocasións, e non houbo maneira. Como vexo que non vou poder acceder aos documentos que me interesan, creo que acabarei por darlle un xiro a este proxecto e abordar esa etapa histórica a través da ficción.