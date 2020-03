La movilización del 8 de Marzo en Chantada se muda al casco viejo

0

chantada / la voz 04/03/2020 10:33 h

El colectivo feminista Polamiúda cambiará este año el escenario de la movilización que organiza con motivo de la celebración el 8 de marzo del día internacional de la mujer trabajadora. La protesta se llevará a cabo este año en el casco antiguo, y no en la plaza de Galicia.

«Este ano o 8-M coincide coa Feira do Viño, unha das principais celebracións da nosa vila -explican as portavoces de Polamiúda-; de aí que fose especialmente complexo para nós planificar unha celebración que, respectando a festa que é de todos e todas, mantivera a súa presenza e visibilidade», reflectindo o carácter reivindicativo desta. La concentración de este domingo será en la Praza do Cantón (12:00 horas) y a continuación empezará una fiesta musical en este mismo lugar. A las dos y media celebarán una comida de mujers en la carpa de la Feira do Viño