Nada de relajación ante el Xiria

La Voz de Galicia luis conde

monforte / la voz 28/02/2020 19:31 h

El Ucoga Seguros CB Chantada quiere seguir en la dinámica positiva que lo catapulte hacia su clasificación para la fase de ascenso a la LEB Plata. Para ello, los discípulos de Alberto Fafián están obligados a superar esta tarde (18.30 horas) a uno de los colistas del grupo A-B de la liga EBA, el Calvo Basket Xiria.

El equipo llega a este partido con la baja de Alberto Gómez -el jugador ourensano sufre una rotura de fibras-, pero recupera a Luis Rubianes, que ya se ejercitó con el resto de compañeros durante la semana.

«É un partido moi importante, no que non podemos fallar para seguir con todas as opcións de meternos nunha das tres primeiras prazas que nos leve a fase de ascenso a LEB Prata», indica Alberto Fafián.

A pesar de la diferencia que existe actualmente entre el Ucoga Seguros CB Chantada y el Xiria, el entrenador local no se fía para nada de los coruñeses. Fafián afirma que a estas alturas de la temporada estos conjuntos aprietan para escapar de la zona de descenso de la categoría.

«Xiria é un equipo que ten xogadores que marcan as diferenzas. Contan cun xogo interior moi potente, con Rubén Rey e Alioune Senghor como máximos baluartes. Non podemos esquecer a Martín Bello, que é letal dende a liña de 6,75 metros», indica Fafián.

A estos jugadores hay que añadir a López Pizarro y al base Manu Rey, que dirige a la perfección a su equipo. De hecho, estos jugadores ya dejaron su impronta en la victoria que cosecharon ante el Obradoiro, en la que fue una de las sorpresas de la jornada. «Temos que estar moi concentrados e igualalos en actitude e tensión, e a partir de aí facer o noso xogo. Se o conseguimos estaremos preto de conquistar unha nova vitoria», añade el preparador chantadino.

Buenas sensaciones

El Ucoga Seguros CB Chantada está certificando una excelente campaña. Así lo demuestran los resultados. La derrota que encajaron los discípulos de Alberto Fafián no fue más que una tormenta de verano. «Perder este partido non supuxo ningunha catarse, nin se veu o mundo encima, porque fixemos un bo partido e estivemos moi igualados. Estamos nunha boa dinámica, que nos vén moi ben para afrontar un mes de marzo que será moi esixente», concluye Alberto Fafián.

Después de este partido, el equipo chantadino se verá las caras con los trasatlánticos del grupo A-B de la liga EBA. Por Chantada pasarán, entre otros, los siguientes equipos: Aquimisa y Estudiantes, y después tendrán que enfrentarse a Ávila y Salamanca.

Es en esta fase de la competición en la que los equipos se juegan todas las posibilidades de conquistar sus objetivos, y hay que destacar que los jugadores chantadinos llegan en un estado de forma óptimo. La fase de ascenso está más cerca.