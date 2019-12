La jueza impide tener animales al autor de la muerte de la perra en Chantada

0

La Voz de Galicia c.c.

monforte / la voz 19/12/2019 12:05 h

La investigación judicial sobre el maltrato y muerte de la perra Alma está ya en marcha. Cerca de veinte días después de que un hombre fuese grabado en vídeo por unos transeúntes en una aldea de Chantada arrastrando a esta perra con una cuerda después de haberle pegado un tiro, el sospechoso tuvo que pasar ayer por el juzgado de Chantada. La jueza le tomó declaración y lo dejó en libertad como investigado por un delito de maltrato animal, pero le impide tener animales. Este hombre tiene ovejas. Asistido por un abogado, el hombre decidió no contestar a ninguna pregunta. El sospechoso había sido citado a declarar a las diez y media. Entró mucho antes, probablemente para evitar a los medios de comunicación y a posibles manifestantes en defensa de los derechos de los animales. A eso de las once y media salió acompañado de una mujer y abandonó el lugar en un coche. Los dos iban tapados con las capuchas de sus abrigos y no hicieron ninguna declaración.